Как сохранить культурный суверенитет? Президент вручил премии «За духовное возрождение»

Бережливое отношение к хлебу в корнях белорусского народа. Но вынуждены были орал перековывать на мечи. Наши земли постоянно попахивали войны, а последняя хотела вырвать все ростки белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экскурсия по обновленному музею в Хатыни для Президента. Как это было?

Мы очень скромно говорим и про свои победы и про свою боль. Готовы все больше сопереживать чужой. Но приходит время, и благополучную негу общественного сознания иногда надо пробуждать памятью колоколов Хатыни. Особенно когда общество тянется к потрясениям. Неужели лимит потрясений мы не исчерпали. Неужели утеря каждого третьего белоруса не потрясение. Выполнить сложную историческую миссию, докопаться до правды, иногда в буквальном смысле, поручили Генеральной прокуратуре. Про геноцид надо знать, про геноцид надо помнить.

Подопечные Андрея Шведа сделал самое важное: задокументировали всю боль нашего народа. И наши коллеги из «Белтелерадиокомпании» передали эту боль на эмоциональном языке телеэкрана.

Чтобы нашу землю освещала праздничная иллюминация, а не пожары карателей или майданов, в Беларуси с уважением относятся к защитникам Родины. Сразу несколько коллективов цвета хаки на сцене Дворца Республики.

Они не выходят, они маршируют. Бойцы роты почетного караула и юность на марше – кадеты из Полоцка. Духовная миссия – это и оберегать свою культуру. Особенно сейчас, когда глобальные тренды диктуют обезличивание. У Президента есть рецепт от мирового культурологического фастфуда. Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса!

И каждый, кто вносит в клад в обогащении современной культуры, выполняет духовную миссию. Это создатели храмов, патриотической музыкальной мозаики, творцы театральных подмостков и победители спортивных арен, хранители памяти и законодатели медийных трендов. Все они создают аутентичный узор белорусского орнамента. Только вот, выдергивая из него любую из нитей, можно запросто превратить наш ментальный дресс-код в лохмотья. «Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли» – Лукашенко обратился к белорусам.

Мир голоден на новые произведения искусств. В западном пространстве декаданс. Ни морали, ни искусства, даже культуру отменили. А культурная нива Беларуси колосится. Среди награжденных много людей, связанных и музыкой. Пение вообще – признак здоровья души. В нашем случае здоровья души целого народа. Не зря же композиция «Беларусь – это мы» стала народным хитом, а автор двух сотен песен удостоена высокой награды. «Батькову булку» наградили премией «За духовное возрождение». Есть в этом и заслуга СТВ. Подробнее здесь. Про семью – это и про деторождение. А значит, про будущее. Особенно сейчас, когда институт семьи и вообще дети под угрозой глобального уничтожения. РНПЦ «Мать и дитя» – второй раз среди лауреатов духовной премии.

Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Каждый из нас, работая в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, несет благородную миссию делать людей здоровыми не только нравственно, но и физически, прививать семейные традиции и ценности, прививать веру в свое историческое прошлое, любовь к Родине. Мы горды, что живем в стране с богатым историческим прошлым, благополучным настоящим и, безусловно, великим будущим. Это будущее в наших руках.