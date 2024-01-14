«Бацькаву булку» наградили премией «За духовное возрождение». Есть в этом и заслуга СТВ
Сейчас на планете идет противостояние не только военных блоков, но и ценностей. Зачем воевать с оружием в руках, если можно влиять на умы чужой культурой, чужим искусством, навязывать свою мораль и свое понимание жизни. Тем самым захватывать государства без единого выстрела. И на этом фоне те усилия, которое мы прикладываем, чтобы сохранить свое, уникальное, родное, максимально оправданы.
И премия «За духовное возрождение» тому подтверждение. И отсюда тезис Президента, как важно удержать культурный суверенитет. В нынешней ситуации это важно понимать и продолжать подпитывать свою идентичность. В мире тренд на стирание различий между культурами и народами. Для этого переписывают учебники, удаляют определенные события из мировой истории, уничтожают памятники. Все это тот самый глобальный мир, где малые государства, такие как Беларусь, к примеру, просто силой вынуждают примыкать к западному блоку и тем самым лишаться суверенитета. И в такой ситуации сохранение своей культуры и самобытности – это уже вызов.
Лукашенко: «В мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло»
Как сказал Президент, мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось многими поколениями. Это наши традиции, духовность. То, что белорусы сохранили на протяжении всей своей истории, через какие бы трудности ни проходили, и то, что сегодня помогает сохранить мир и спокойствие на нашей земле. А для нас очевидно, мир – это самая важная ценность. Потому что знаем ему цену.
Почему важно духовное не отправить в забвение и о тех, кто считает нравственные скрепы своим кредо, расскажет в программе «Неделя» на СТВ наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Водар Aйчыны, смачны и лагодны. Это запах хлеба. И пока вы смотрите этот сюжет, в эти же минуты свислочские хлебопеки создают основу и образ благополучия – хлеб, «Батькову булку». Здесь умело замесили вкусный продукт, фестиваль и образ Беларуси.
Ирина Гутор, заведующая отделом Свислочского РДК и народного творчества:
Души белорусских традиций, хлеб – душа народа, хлеб всему голова.
Ассоциировать хлеб только с вкусной буханкой в красочной упаковке на прилавках гипермаркета – мелковато. Воспринимать хлеб как миллионы тонн золотистых зерен в амбарном весе как фураж или продовольственное зерно – однобоко.
С хлебных закромов и начинается Родина. А такое трепетное отношение к хлебу – государственная политика. Это сакральная миссия. «Батькова булка» – это не только смелый маркетинговый ход. Это прежде всего и глубинный смысл.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
2020-й год, казалось, что кто-то прилетит, тут денег насыплет. Нашлась такая часть общества, которая им верили. А этот праздник в противовес всему этому идет, в доказательство того, что не эти люди правят бал. Бал правят такие простые, которые стоят у печи. Само название «Батькова» не мной было придумано, это из народа пошло. Это элемент объединения вокруг главы нашего государства и всего того созидательного, что делается лично им и простым тружеником.
В зерне не только пищевая ценность. Ментальная. «Умирая» в родной земле, каждое зернышко дает целый колос. Родители живут для детей, общество выкладывается ради будущего своей страны. Сейчас культивируют иное. Сверхиндивидуализм. Чтобы человек оторвался от рода и Родины. Конечно, такие плевелы появились в нашем ментальном поле. Но от заморских семян есть своя отечественная культуротехника. Наши духовные ориентиры.
Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания.
Эти слова Президента как хлеб. Они просты и понятны. Эти идеологемы как хлеб. Без него любое разносолье не то. А мы, белорусы, цивилизация хлеба. Вот за сохранение авторитета к родным рецептам и полям – духовная премия.
Проект «Батькова булка» оказался смачным во всех смыслах. И гастрономическом, и телевизионным. СТВ «Батькову булку» вывел на медийное поле. Наш канал – информационный партнер проекта.
Александр Версоцкий:
Как хорошо, приятно, когда ты заходишь, человеку говоришь, что есть такая идея фестиваля в каком-то провинциальном городишке, небольшом, о котором никто не знал. И как было классно. Мы сразу срослись этой идеей и реализовали.
Как сохранить культурный суверенитет, читайте здесь.