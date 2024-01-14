«Бацькаву булку» наградили премией «За духовное возрождение». Есть в этом и заслуга СТВ

Сейчас на планете идет противостояние не только военных блоков, но и ценностей. Зачем воевать с оружием в руках, если можно влиять на умы чужой культурой, чужим искусством, навязывать свою мораль и свое понимание жизни. Тем самым захватывать государства без единого выстрела. И на этом фоне те усилия, которое мы прикладываем, чтобы сохранить свое, уникальное, родное, максимально оправданы.

И премия «За духовное возрождение» тому подтверждение. И отсюда тезис Президента, как важно удержать культурный суверенитет. В нынешней ситуации это важно понимать и продолжать подпитывать свою идентичность. В мире тренд на стирание различий между культурами и народами. Для этого переписывают учебники, удаляют определенные события из мировой истории, уничтожают памятники. Все это тот самый глобальный мир, где малые государства, такие как Беларусь, к примеру, просто силой вынуждают примыкать к западному блоку и тем самым лишаться суверенитета. И в такой ситуации сохранение своей культуры и самобытности – это уже вызов.

Лукашенко: «В мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло»

Как сказал Президент, мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось многими поколениями. Это наши традиции, духовность. То, что белорусы сохранили на протяжении всей своей истории, через какие бы трудности ни проходили, и то, что сегодня помогает сохранить мир и спокойствие на нашей земле. А для нас очевидно, мир – это самая важная ценность. Потому что знаем ему цену.