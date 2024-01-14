Женщинам вход запрещён! «Колядные цари» заглянули в Семежево. Большой репортаж с места событий

В Беларуси празднуют Коляды. У славян этот праздник символизировал начало нового года и был наполнен особыми традициями. Переодетые колядовщики обходили дома с песнями, танцами, добрыми пожеланиями. На Щедрец выбирали самую красивую девушку, которая и возглавляла праздничную процессию. В Беларуси стараются сохранить эти самобытные традиции. К примеру, в агрогородке Семежево каждый год проводят обряд «Колядные цари», который внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В программе «Неделя» наша Екатерина Капылович присоединилась к колядовщикам.

Народная драма, карнавал, старожитный ритуал «Колядные цари» на Копыльщине не похожи ни на одно традиционное белорусское колядование.

Чтобы увидеть молодцев в белых мундирах, в агрогородок Семежево съезжаются из всех окрестных деревень. Туристы же ради уникального зрелища готовы преодолеть расстояние в тысячи километров.

Молодых и неженатых юношей начинают готовить в цари еще с осени. Подбирают костюмы, репетируют. Реквизит, мечи и факелы, делают своими руками. В «царском отряде» у каждого своя роль. «Колядный стаж» Виталия Ждановича в роли Лекаря 5 лет. Признается, каждый раз выходит в народ как будто в первый.

Виталий Жданович, участник обряда «Колядные цари»:

В каждый дом заходишь, по-разному тебя встречают. Каждый раз новые ощущения. Адреналин есть. Я связующее звено в этом обряде. Конечно, в старости будет что вспомнить.

Ряженая процессия шествует по деревне, заворачивает в гости к сельчанам и развлекает их театрализацией, песнями и шутками. В монаршей компании Царь Мамай, Дед и Баба, Барабанщик, Мехоноша и другие персонажи. Женщинам вход в обряд запрещен, ведь главная цель – не только наколядовать угощения, но и присмотреться в доме к будущим невестам. Заприметить самых красивых и с хорошим приданым.