Женщинам вход запрещён! «Колядные цари» заглянули в Семежево. Большой репортаж с места событий
В Беларуси празднуют Коляды. У славян этот праздник символизировал начало нового года и был наполнен особыми традициями. Переодетые колядовщики обходили дома с песнями, танцами, добрыми пожеланиями. На Щедрец выбирали самую красивую девушку, которая и возглавляла праздничную процессию. В Беларуси стараются сохранить эти самобытные традиции. К примеру, в агрогородке Семежево каждый год проводят обряд «Колядные цари», который внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В программе «Неделя» наша Екатерина Капылович присоединилась к колядовщикам.
Народная драма, карнавал, старожитный ритуал «Колядные цари» на Копыльщине не похожи ни на одно традиционное белорусское колядование.
Чтобы увидеть молодцев в белых мундирах, в агрогородок Семежево съезжаются из всех окрестных деревень. Туристы же ради уникального зрелища готовы преодолеть расстояние в тысячи километров.
Молодых и неженатых юношей начинают готовить в цари еще с осени. Подбирают костюмы, репетируют. Реквизит, мечи и факелы, делают своими руками. В «царском отряде» у каждого своя роль. «Колядный стаж» Виталия Ждановича в роли Лекаря 5 лет. Признается, каждый раз выходит в народ как будто в первый.
Виталий Жданович, участник обряда «Колядные цари»:
В каждый дом заходишь, по-разному тебя встречают. Каждый раз новые ощущения. Адреналин есть. Я связующее звено в этом обряде. Конечно, в старости будет что вспомнить.
Ряженая процессия шествует по деревне, заворачивает в гости к сельчанам и развлекает их театрализацией, песнями и шутками. В монаршей компании Царь Мамай, Дед и Баба, Барабанщик, Мехоноша и другие персонажи. Женщинам вход в обряд запрещен, ведь главная цель – не только наколядовать угощения, но и присмотреться в доме к будущим невестам. Заприметить самых красивых и с хорошим приданым.
История «Колядных царей» началась в XVIII веке, когда рядом с деревней стояли войска царской армии. Скучающие офицеры забавы ради ходили по домам с песнями, танцами и поздравлениями, а благодарные местные жители за это щедро угощали гостей.
Такая колядная забава понравилась сельчанам и молодые парни стали наряжаться в мундиры и щедровать. Некоторое время обряд пребывал в забытьи, но в 1996 году ему дали вторую жизнь.
Подробности в видео.