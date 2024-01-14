В весенней посевной поучаствуют более 120 тыс. единиц сельхозтехники – данные Минсельхозпрода

Отдельная статья доходов в белорусском бюджете – это импорт сельхозпродукции, сообщили в программе Неделя на СТВ. В Китай, кстати, тоже идут поставки. Даже тушенку экспортируем. Помните про доллары и что их на хлеб не намажешь. Так вот сегодня, конечно, сельское хозяйство – это и наш бренд, и наша золотая жила. Цены на продовольствие хоть и снизились, но все равно остаются довольно высокими, идет передел рынков, и нам надо ловить момент. Ведь по многим показателям Беларусь перевыполнит план, то есть тем же картофелем, яйцами, мясом может и себя обеспечить, и с другими поделиться.

Если бы в свое время в нашей стране отказались от развития сельского хозяйства, то сейчас бы не искали, где продать, а метались в поисках хлеба. Согласитесь, это только в теории художник должен быть голодным. А на практике сложно думать о более высоких материях, когда не закрыты базовые потребности, среди которых и продовольственная безопасность. Об этом в свое время позаботился глава государства. Александр Лукашенко еще в 1994-м, когда впервые баллотировался на пост Президента, уже обозначил управленческие константы. Сельское хозяйство – приоритет. А поддержку окажут тем, кто закроет потребности внутреннего рынка и подумает об экспорте. Впереди было непаханое поле работы. Критика, что, мол, зарывают деньги в землю, звучала даже от соратников Лукашенко. Как и предложения, что всю землю лучше продать. Но Президент не раз говорил, почему сохранили такой уклад сельского хозяйства.

Дело не в том, что Лукашенко когда-то работал в этой отрасли. Самой важной задачей, особенно после развала СССР, было накормить и одеть людей. Глава государства это понимал и действовал в интересах народа. Да, это стало хорошим стимулом. Но движемся дальше. Президент не ослабевал хватку и требовал от аграриев дисциплины и хозяйского, рачительного подхода. Вот и на одном из последних совещаний, где говорили о сельхозтеме, прозвучало поручение еще раз присмотреться к технике и по возможности – никто не требует огульного подхода – реанимировать отдельные машины. Это прозвучало в контексте мелиорации, но, думаю, применимо и ко всей отрасли. Тем более это только нам кажется, что зимой работы в полях ставят на паузу. Подготовка к посевной уже идет. Особое внимание уделяют состоянию техники. Простой из-за поломки – это потеря времени, которое в период активных сельхозработ действительно дорого стоит. На счету не то что каждый день, а каждый час работы. В прошлом году машинный парк АПК постарались обновить. Поставили более 1 300 тракторов, 800 зерноуборочных комбайнов и около 200 кормоуборочных машин и другую технику.