«Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли» – Лукашенко обратился к белорусам

Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».
Самые достойные из лучших. Создатели национальной белорусской гордости: кто-то пишет песни, кто-то их исполняет, а кто-то создает инструменты, на которых исполняет нашу отечественную музыку. Главное, что под чужую дудку белорусы не танцуют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы открыты для мира, уважаем обычаи и традиции других народов, восприимчивы к новым идеям. Но при одном условии: все, что приходит в нашу жизнь, должно резонировать, соответствовать нашим национальным ценностям, духовному миру и обогащать нашу нацию культурно. В том числе от личного примера всех нас, кто находится в этом зале, на сцене и за кулисами, от вашей гражданской позиции и профессионального выбора зависит будущее нации. Вам не надо объяснять, как важно удержать в своих руках наш культурный суверенитет. Он, естественно, начинается с бережного отношения к чистоте родной речи (русской и белорусской), приоритета традиционного содержания творческих проектов и праздников, традиционного оформления нашего национального продукта и всего жизненного пространства. Глубокое уважение к родной культуре, созданной народными мастерами, советской и белорусской классике – это вопрос национального достоинства. И мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли. Ибо возникнет вопрос: от какого наследства мы отказываемся и на чем будем строить наше будущее?
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