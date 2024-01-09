Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса!

Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Известно, не хлебом единым, но духовная нива восходит на урожайных хлебных полях. Экономика – это лишь цифровое отражение духовной силы белорусского народа.