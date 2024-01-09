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Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса!

09 января 2024 17:14
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Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Известно, не хлебом единым, но духовная нива восходит на урожайных хлебных полях. Экономика – это лишь цифровое отражение духовной силы белорусского народа.

Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У всех сегодня на устах (не только у белорусов) одно: «Лишь бы не было войны». Кто-то когда-то посмеивался над этим: «Вот, опять эти белорусы: лишь бы не было войны…» Сегодня уже не смеются. Потому что если война все. Ни о какой культуре, ни о каком производстве, о качестве речи быть не может. Но еще раз повторю: никакой войны не будет, если мы, каждый на своем месте, сделаем то, что обязаны сделать, если у нас будет работать экономика. Войны почти никогда не начинаются нагнетанием ситуации и нападением на страну извне. Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса. И для этого у нас есть все.

Лукашенко: «Беглые гвалтом кричат про «заняпад» духовности и культуры. Никакого «заняпада» не будет

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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