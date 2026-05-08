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Новости по тегу #Вадим Грачев

Фестиваль «Не стареют душой ветераны» собрал в Минске 240 финалистов
08 мая 2026 07:12

Фестиваль «Не стареют душой ветераны» собрал в Минске 240 финалистов

Федерация профсоюзов Беларуси объединяет около 4 млн человек
01 мая 2026 07:45

Федерация профсоюзов Беларуси объединяет около 4 млн человек

Профсоюзы запускают солидарную кампанию поддержки трудовых коллективов Витебской области
26 марта 2026 04:20

Профсоюзы запускают солидарную кампанию поддержки трудовых коллективов Витебской области

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам
08 ноября 2025 07:39

В Жодино установили информационную табличку у памятника воинам-интернационалистам

Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд
01 мая 2025 07:37

Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси
03 февраля 2025 17:16

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси

Грачёв: в Центр общественного наблюдения за выборами поступило 450 обращений
27 января 2025 16:09

Грачёв: в Центр общественного наблюдения за выборами поступило 450 обращений

«Выборы были свободными, демократичными, открытыми» – Вадим Грачёв
27 января 2025 08:15

«Выборы были свободными, демократичными, открытыми» – Вадим Грачёв

В Центре общественного наблюдения за выборами рассказали, с какими вопросами обращались белорусы
26 января 2025 18:46

В Центре общественного наблюдения за выборами рассказали, с какими вопросами обращались белорусы

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию
26 января 2025 12:17

Важно прийти и отдать свой голос – в БРСМ рассказали о вовлечённости молодёжи в электоральную кампанию

В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования
26 января 2025 05:36

В Центре общественного наблюдения подвели итоги работы в период досрочного голосования

195 обращений поступило в Центр общественного наблюдения за выборами за 3 дня голосования
24 января 2025 06:42

195 обращений поступило в Центр общественного наблюдения за выборами за 3 дня голосования