Новости по тегу #Вадим Грачев

Это лучшие коллективы и исполнители из всех областей.
В стране – 24 тысячи первичных профсоюзных организаций. Они стоят на защите прав трудящихся.
В ряде сельхозорганизаций уже улучшают санитарно-бытовые условия на молочно-товарных фермах, закупают современные медицинские аптечки для транспорта, задействованного в весенне-полевых работах.
На стенде нанесен QR-код. Наведя на него камеру смартфона, можно узнать подробно о памятном месте, а аудиогид проведет экскурсию.
Важный фактор успеха белорусской модели общественного развития – социальное партнерство и конструктивный диалог органов власти и профсоюзного движения. Оно в 2025 году отмечает 120-летие. Сегодня 24 тысячи первичных организаций объединяют почти четыре миллиона человек.
В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что электоральная кампания прошла открыто и гласно. Жалоб о нарушениях избирательного законодательства от граждан или наблюдателей, представлявших 52 страны мира, не поступало.
«В единый день голосования было около 376 обращений, звонков с различными мнениями наших граждан».
Ни в основной день голосования, ни в течение досрочного внештатных ситуаций не зафиксировано.
В основной день выборов, 26 января, в Центр поступило более 100 обращений.
«Белорусским республиканским союзом молодежи проводится такая акция «Твой голос первый» для впервые голосующих. Их в стране 88 тысяч всего. И на вечер 25 января почти 60 тысяч впервые голосующих».
За этот период выявлены единичные факты нарушения законодательства. Это попытки сфотографировать заполненный бюллетень.
За ходом кампании продолжают следить национальные наблюдатели.
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