«Стороны уезжают для консультаций в столицы». Советник главы офиса президента Украины о переговорах с Россией

Переговоры России и Украины в Гомельской области завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но сегодня, 28 февраля, на берегу Припяти состоялся только первый раунд, который длился больше пяти часов. Стороны определили ряд тем, по которым наметились определенные решения.

Помощник президента России о переговорах с Украиной: нашли точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Читайте здесь .

Основной целью переговоров было, конечно же, обсуждение прекращения огня на всей территории Украины. Чтобы эти решения получили возможность реализации, стороны переговоров разъезжаются в свои столицы для консультаций на местах. Как заявил руководитель российской делегации, сегодня удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины:

Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопроса прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистическое решение, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития.

Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Белорусская сторона, как и обещала, продолжит выполнять все свои обязательства и перед Россией, и перед Украиной.

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