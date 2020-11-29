Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время доклада Президенту министра обороны страны Виктора Хренина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»

Какие же основные тезисы звучали во время встречи?

Первое и самое главное – состояние Вооруженных Сил. Президенту доложили о результатах, которых добились по итогам нынешнего учебного года и о готовности выполнения поставленных задач в году новом.