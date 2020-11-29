Прямой эфир

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина

29 ноября 2020 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О поддержании мира и безопасности, о расширении участия Вооруженных Сил Беларуси в миротворческих миссиях шел разговор на неделе во время доклада Президенту министра обороны страны Виктора Хренина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»

Какие же основные тезисы звучали во время встречи?

Первое и самое главное – состояние Вооруженных Сил. Президенту доложили о результатах, которых добились по итогам нынешнего учебного года и о готовности выполнения поставленных задач в году новом.

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина-1

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Предложено создать Республиканский центр патриотического воспитания молодежи на базе Молодежного патриотического центра в Брестской крепости.

Предложение поддержано. К слову, в 2020 году в армию призвано около 9 тысяч военнообязанных. «Люди с высоким уровнем понимания относились к задачам и достойно их выполняли», – подчеркнул министр.

Как повысить эффективность патриотического воспитания? Основные тезисы встречи Александра Лукашенко и Виктора Хренина-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мир вообще сошел с ума. Последнее время все больше и больше напряженных точек в мире»

Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать

Виктор Хренин: все мероприятия мы выполнили в полном объёме, срывов не допустили

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Смертность никогда не скроешь». Александр Лукашенко высказался о статистике по коронавирусу в Беларуси
29 ноября 2020 17:21

«Смертность никогда не скроешь». Александр Лукашенко высказался о статистике по коронавирусу в Беларуси

На встрече с медиками Александру Лукашенко задали вопрос о жилье для молодых специалистов. И вот что он ответил
29 ноября 2020 17:21

На встрече с медиками Александру Лукашенко задали вопрос о жилье для молодых специалистов. И вот что он ответил

Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу
29 ноября 2020 17:21

Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу