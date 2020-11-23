Александр Лукашенко: «Мир вообще сошёл с ума. Последнее время всё больше и больше напряжённых точек в мире»

Новости Беларуси. Ситуация в Вооруженных Силах, противодействие современным угрозам и миротворческая роль белорусской армии. Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать
Возросла и миротворческая роль белорусской армии. Наши военнослужащие участвуют в поддержании международной безопасности под эгидой ООН и в составе ОБСЕ. Президент поручил держать этот вопрос на строгом контроле, а также искать новые миротворческие подходы и тактики.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума. Последнее время все больше и больше напряженных точек в мире, востребованность в миротворческих операциях возрастает. Мы были в свое время, по-моему, в Витебске, смотрели действие миротворческой нашей роты – у нас рота создана – какова здесь ситуация, где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать, я говорю по линии миссии ООН. И каково здесь состояние моральное и техническое, и финансовое, ведь это определенные затраты. Правда, ООН компенсирует их, но тем не менее. Главное – наше моральное состояние, наших Вооруженных Сил и тех ребят, которые призваны участвовать в этих миротворческих миссиях.
Сегодня же, 23 ноября, глава государства поддержал идею создания Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Располагаться он может на базе Брестской крепости. Планируется, что Центр начнет работу уже в 2021 году.