Александр Лукашенко: «Мир вообще сошёл с ума. Последнее время всё больше и больше напряжённых точек в мире»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума. Последнее время все больше и больше напряженных точек в мире, востребованность в миротворческих операциях возрастает. Мы были в свое время, по-моему, в Витебске, смотрели действие миротворческой нашей роты – у нас рота создана – какова здесь ситуация, где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать, я говорю по линии миссии ООН. И каково здесь состояние моральное и техническое, и финансовое, ведь это определенные затраты. Правда, ООН компенсирует их, но тем не менее. Главное – наше моральное состояние, наших Вооруженных Сил и тех ребят, которые призваны участвовать в этих миротворческих миссиях.