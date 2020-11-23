Виктор Хренин: все мероприятия мы выполнили в полном объёме, срывов не допустили

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Все мероприятия, которые были спланированы в плане подготовки Вооруженных Сил ушедшего учебного года, мы выполнили в полном объеме, срывов не допустили, кроме того, что и внепланово было проведено три этапа внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил. То, что провели внеплановые учения на Гродненском тактическом направлении, провели учение «Нерушимое братство». За прошедший год мы призвали около 9 тысяч военнообязанных для повышения их уровня подготовки по военно-учетным специальностям, а также для обслуживания техники и вооружения. Что особо отметил главе государства, что люди все, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли свои задачи.