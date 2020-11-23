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Виктор Хренин: все мероприятия мы выполнили в полном объёме, срывов не допустили

23 ноября 2020 13:40
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Новости Беларуси. Ситуация в Вооруженных Силах, противодействие современным угрозам и миротворческая роль белорусской армии. Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Виктор Хренин: все мероприятия мы выполнили в полном объёме, срывов не допустили-1

Известно, что в ближайшее время Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях. Как доложил министр, рассматривается усиление присутствия наших миротворцев в Ливане. В целом же, отметил Виктор Хренин, ситуация в армии контролируемая и управляемая. Вооруженные Силы готовы выполнять задачи по предназначению.

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Виктор Хренин: все мероприятия мы выполнили в полном объёме, срывов не допустили-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Все мероприятия, которые были спланированы в плане подготовки Вооруженных Сил ушедшего учебного года, мы выполнили в полном объеме, срывов не допустили, кроме того, что и внепланово было проведено три этапа внезапных проверок боеготовности Вооруженных Сил. То, что провели внеплановые учения на Гродненском тактическом направлении, провели учение «Нерушимое братство». За прошедший год мы призвали около 9 тысяч военнообязанных для повышения их уровня подготовки по военно-учетным специальностям, а также для обслуживания техники и вооружения. Что особо отметил главе государства, что люди все, которые призывались из народного хозяйства, с высоким уровнем понимания относились к данным процессам и достойно выполняли свои задачи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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