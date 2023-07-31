«Как посеял, так и убрал». Кто принимает решение на агрохозяйствах?

Кирилл Казаков, СТВ: Сейчас мнение руководителей оно выше, чем мнение партии? Условно говоря, а давайте все засеем кукурузой. Или же все-таки хозяин сейчас получает большую самостоятельность, и он точно знает, на каком поле что должно сидеть и в пленку или в сенаж закапывать?

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Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» Могилевской области:

Как вы выразились, партия, то есть руководящие облисполкомы, я понимаю, о чем вы говорите. Я вам скажу так: если нормальный хозяин, он всегда докажет свою правоту, потому что и руководители наши все под одну гребенку не гребут, поэтому если есть у тебя стержень, ты будешь делать, как надо и докажешь это руководству, чтобы не пострадать ни себе, ни коллективу. Есть такая возможность.

Сергей Примаченко:

В основу всего, наверное, стоит все-таки экономика, я хочу поддержать. И сегодня отработанные уже предприятия во всех регионах и в целом структуру уже знают.

Кирилл Казаков:

Но есть же уже определенные традиции, правильно? И практика уже наработана.

Сергей Примаченко:

Да. Во-первых, не каждая культура сможет расти на том или ином поле. И сегодня безумно тратить ресурсы, сеять что-то или вносить удобрения – такого нет уже давным-давно. Сегодня самая главная задача – собрать максимальную экономику с одного гектара, максимально иметь выручку или прибыли с этого гектара – вот это в основе стоит. А что будет он сеять, овес или пшеницу – это уже руководитель принимает решение, потому что у нас разноплановые почвы, разноплановый климат, соответственно, нужно подстраиваться под все возможное: и под климат, и под ту техническую возможность, и под ту технологию, на которую тоже надо потратить ресурсы, чтобы руководитель ее выдержал с основы – как посеял, так и убрал. Тоже это немаловажно.