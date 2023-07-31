Засуха прошла, урожай трав будет хорошим. Как белорусские аграрии учатся на ошибках прошлых лет?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов. Алена Сырова, СТВ:

Главное, чтобы было что покупать. Сергей Владимирович, я все-таки вернусь к делам, вопросам земным нашим. Если так внимательно проследить то, о чем говорил глава государства относительно сельского хозяйства, людям, которые не погружены, но все равно такая тревожность легкая закрадывается, он акцентирует внимание на том, что если по зерну вопросов нет, мы его можем закупить, у нас у самих его достаточно, но у нас напряженка и тревожная тема касается заготовки кормов. Можете как-то популярно объяснить, в чем проблема? Кажется, ну что там эти травы посеять, да и все.

Сергей Кравцов, генеральный директор института земледелия НАН Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Знаете, эта проблема вышла в настоящем году. Всего в мае выпало меньше 20 % нормы осадков. А что такое май? Это травень, да? То есть в мае растут травы, а травы – это корма в первую очередь. У нас недобор в мае из-за невыпавших осадков не сказался на урожае зерновой группы, хлебов, картофеля, овощных, сказался только на недобор травяных. Алена Сырова:

Но Александр Лукашенко упоминал, что уже был такой случай. Как он сказал, колючками кормили этих животных. Получается, что мы знали, что есть такой опыт, но не предусмотрели это? Сергей Кравцов:

Предусмотрели. Ученые подсказали, да, такой опыт есть, но всегда, и Президент сказал, что будут дожди, они выпадут, и сейчас они пошли. В итоге удобрение сэкономленное, которое тогда не высыпали, потому что засуха была, сейчас высыпали – и третий урожай люцерны берут. Поэтому еще один урожай нарастет. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть где там не собрали, сейчас в августе доберем. Сергей Кравцов:

В 2022 году три урожая люцерны было, и в 2023-м будет три урожая люцерны. Алена Сырова:

То есть Василий Иванович может не беспокоиться, у него сырье будет. Кирилл Казаков:

Можно я переведу нашим зрителям, на самом деле, представьте, сидят люди и говорят: ну трава и трава. Так вот, трава – это коровы, коровы – это молоко, молоко – это верхнедвинский сыр. Все очень просто: не будет травы – не будет сыра. На самом деле многие говорят: трава-трава, бог с ней, главное, чтобы зерно было. Алена Сырова:

Главное же ее потом правильно собрать, заготовить, просушить.