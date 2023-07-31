«Люди живут, получают всегда вовремя достойную зарплату». Есть ли прибыль у белорусского сельского хозяйства?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу « По существу » для обсуждения важных вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ: Вопрос такой: мне кажется, эпоха – тоже, для многих людей, я не свое мнение говорю – больших хозяйств никогда не проходила. У нас в начале 1990-х была такая история, что все резко захотели стать фермерами. И в итоге оказалось, что весь Запад живет немножко иначе. Да, возможно, это частник, у которого есть какая-то земля, но это, по сути, предприятие. Мы говорим о том, что эта колхозная система, которая существовала в Советском Союзе, не уникальна. Да, она, возможно, по уровню собственности немножко иная, но одному человеку 2 гектарами земли себя прокормить, может быть, и можно. Но если зарабатывать бизнесом – наверное, нет. Я был у вас, например, в прошлом году. Проезжал в вашем СПК. Действительно, это классическое такое качество советского новодела. Это все здорово, классно. Хорошие дороги. И при этом я прекрасно понимаю, что все это заработано на земле. Хотя все говорят: у нас оно убыточное. Наверное, какой-то разлом сознания возникает. Если убыточное откуда-то берется. У нас убыточное сельское хозяйство или можно зарабатывать?

Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского» Могилевской области:

Абсолютно с вами согласен, что, когда начали делить землю нашим мелким фермерам, то получилось так, что многие из них, собственно говоря, не выдержали этого. И земли ушли в запустение, заросли. А сельские хозяйства крупные товарные… Я на своем примере скажу, на «Рассвете». Да, были провалы. В 1990-е годы было какое-то шатание, разброд. Но сейчас мы получаем стабильные результаты. Люди живут, получают всегда вовремя и всегда достойную зарплату. И наше предприятие прибыльное. И самый главный ваш вопрос: прибыльное или не прибыльное? Я вам скажу так: если работать с душой на земле, то всегда прибыль будет. Независимо от того, либо дождливый год, не дождливый. Но прибыль будет. Потому что, допустим, например, наше хозяйство многоотраслевое. Мы выращиваем, начиная от традиционных культур, зерновых – рапс, свекла. У нас есть сады, у нас есть рыба. У нас животноводство, неплохие результаты.

Алена Сырова, СТВ:

Не в одном, так в другом.

Александр Багель:

Убытков нет.

Кирилл Казаков:

Даже содержать оранжерею, которая есть у вас… Понятное дело, это все…

Алена Сырова:

Недешевое удовольствие. В том числе и поддерживать.