Гендиректор «АМКОДОР» заявил, что белорусская сельхозтехника может конкурировать с импортной

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

Без техники на полях очень сложно. В связи с тем, что произошли определенные события, с тем, что появился определенный спрос, как изменилась ваша линейка, именно профильная, которая касается работы со сферой сельского хозяйства? Больше, меньше? Может быть, прислушиваетесь?

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР»:

Ну, если хороший урожай, может, их харвестером можно будет собирать? На самом деле, хорошая тема. Хотелось бы сказать сразу: купляйце беларускае. Мы начинаем вспоминать, что есть собственные товаропроизводители, только когда спотыкаемся на закупку тех или иных запасных частей для импортных дорогих агрегатов. Да, они классные, они современные, они сегодня более, может, производительные, но чтобы развивать свое, необходима обоюдная совместная работа производителя и покупателя. Пример, который вы видите на экране, погрузчик 352С-02 – машина уникальная, машина доработана под требования сельского хозяйства совместно с Академией наук, с Министерством сельского хозяйства. Когда заинтересован и производитель, и потребитель, машина получается надежной и соответствующей всем требованиям, тем, которые предъявляет к ней потенциальный покупатель. «АМКОДОР» в принципе занимался диверсификацией своей производственной линейки. Мы уже давно не только погрузчики. Мы уже четыре холдинга отдельных зарегистрировали, которые занимаются коммунальным направлением, сельскохозяйственным направлением, дорожностроительным, лесным и компонентной базой. Что уникально в нашей технике? Более 75 % составных деталей наших узлов и агрегатов – это детали собственного производства, производства «АМКОДОР». Плюс остальные детали, которые можно купить у нас на рынке. Двигатели, радиаторы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я на прошлой неделе смотрел интервью с Леонидом Зайцевым. Он говорил, что у нас сейчас на полях, в целом в сельском хозяйстве, по его данным, менее 10 % импортной техники. Я понимаю, что еще 3-4 года назад многие гордились тем, что у них CLAAS ходили, эти CLAAS убирали и за счет CLAAS делали урожай. Андрей Яроцкий:

Наш комбайн GS2124 не хуже CLAAS. Кирилл Казаков:

Сейчас ситуация реально изменилась. Мы понимаем, что есть проблемы с запчастями к тем же самым CLAAS. Возможно, есть проблемы с запчастями к похожим таким машинам, но только импортного производства. Вот смотрите, вы сейчас пользуетесь моментом? Это же тоже такая очень массированная история, может быть, вхождения на внутренний рынок. Вы, вроде, все это делали, вы сейчас все это грамотно рассказываете. Насколько хозяйственники скажут: да, окей, давайте мы CLAAS уберем и возьмем вашу технику. Андрей Яроцкий:

С удовольствием. Они не только говорят, но и берут. Наш сельскохозяйственный холдинг загружен на 6-9 месяцев вперед по определенным продуктам. «АМКОДОР» сегодня представляет линейку почвообработки от чизельного плуга, заканчивая сеялками пневматического высева 12-метровыми, самыми современными, которые обеспечивают и заменяют тот же Amazon, Kverneland. Поэтому сегодня мы готовы полностью заместить западные поставки.