Насколько важна упаковка для сена? Спросили в институте НАН
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
Про заготовку трав и про свое и не свое и технологии. Как-то одно из впечатлений в прежние времена было о том, что на образцовых полях на западных картинках тюки сена упакованы в пластиковые эти штуки. Потом через какое-то время эти пакеты стали появляться и у нас, потом началась дискуссия, экологично-неэкологично, стоит, не стоит производить. Вы все здесь люди сведущие в сельском хозяйстве, поэтому вопрос у меня ко всем, насколько эта упаковка в данном случае важна? Помните, говорили о том, чтобы наладить производство техники, которая бы упаковывала, потом отдельные области отказывались от этого. Пришли к какому-то общему знаменателю или, может быть, в одной области так, в другой так.
Сергей Кравцов, генеральный директор института земледелия НАН Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Стрейч-пленка, конечно, для качественного производства кормов необходима. Альтернатива – это сенажная траншея.
Алена Сырова:
Что дорого? Пленка или траншея?
Сергей Кравцов:
Должна быть и такая система настроена, и такая.
Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Вы знаете, здесь тоже зависит от погодных условий. Потому что у нас каждый хозяин выбирает ту или иную технологию. Животным и сено нужно, и сенаж, и силос, и та же трава, заготовленная ускоренно в стрейч-пленку. Для этого техника разработана, и каждый считает, потому что, понимаете, погода не позволяет убрать нам высококачественное сено, высушить – значит, руководитель на месте принимает решение, чтобы убрать в пленку.
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