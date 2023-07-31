Насколько важна упаковка для сена? Спросили в институте НАН

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

Про заготовку трав и про свое и не свое и технологии. Как-то одно из впечатлений в прежние времена было о том, что на образцовых полях на западных картинках тюки сена упакованы в пластиковые эти штуки. Потом через какое-то время эти пакеты стали появляться и у нас, потом началась дискуссия, экологично-неэкологично, стоит, не стоит производить. Вы все здесь люди сведущие в сельском хозяйстве, поэтому вопрос у меня ко всем, насколько эта упаковка в данном случае важна? Помните, говорили о том, чтобы наладить производство техники, которая бы упаковывала, потом отдельные области отказывались от этого. Пришли к какому-то общему знаменателю или, может быть, в одной области так, в другой так.