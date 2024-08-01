Как откровенный разговор с Президентом повлиял на развитие фермы под Оршей? Александр Фирсин ответил

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Вот так, честно и без замалчивания имеющихся проблем, буквально год назад прошел разговор Александра Лукашенко и директора агрокомбината «Юбилейный» Александра Фирсина. Сразу волей-неволей набегает житейская мысль – порой не каждому из нас под силу говорить открыто. Сейчас не стоит путать с правдой и неправдой, тем более когда по одну сторону Президент, а по другую – начальство и коллеги. Но помните своего рода закон трех составляющих успешной работы от Александра Лукашенко? Прятать, врать и воровать не надо. Все же просто. Вот эту открытость, а читайте – честность, Президент среди своих высоко ценит.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Когда с ним разговариваешь, то всегда надо, я считаю, очень ответственно относиться к каждому своему слову. И как ты объясняешь, и что ты делаешь. Александр Григорьевич был у нас трижды. Первый раз в 2011 году. На территорию предприятия он не заезжал, но на поле мы тогда показывали сев ярового рапса. Директор агрокомбината признался, что чувствовал, когда впервые увидел Лукашенко. Все вопросы он задает вот четко, понимая технологию, понимая, о чем он спрашивает. И тут же он анализирует твой ответ. То есть даже если ты где-то надумал схитрить или утаить что-то, он тут же переспрашивает, а как это.

– Ну как получилось так, что сегодня для сельского хозяйства и асфальт, и бетон занадто дорого?

– Вот надо в этом году сделать этот машинный двор, и я приеду уже по осени поздней и посмотрю, что у нас получится, и по цене тоже. Посмотрите, почему он говорит, что бетон дорого.

Александр Фирсин:

Когда было заявлено, что идет посещение машинного двора, конечно, для нас это было достаточно напряженно, потому что двор был не асфальтирован, не бетонирован. Да, был порядок в том виде, в котором он был, но его посещение совпало с дождем, и весь наш порядок превратился в картинку не очень красивую. Мы сегодня покупаем такую хорошую технику, она должна стоять красиво, и чисто должно быть. И Александр Григорьевич это понял. Он там на месте провел совещание. Сегодня там красота. Сегодня техника стоит вся ухоженная. Сегодня мастерские преобразились. Он, посещая уже в 2023 году… То есть он когда летел на посещение, он проверил свое поручение. И это тоже дорогого стоит, когда оказывается, что все под контролем. Президент тогда работал долго. По-моему, приезд начался где-то около одиннадцати. А на мастерскую туда, на машинный двор, мы попали порядка к трем часам только. После визита Лукашенко россияне были готовы выкупить весь объем сала на горохе – директор белорусского предприятия.

Александр Фирсин:

Я руковожу хозяйством 22-й год, и за это время собрался коллектив. Я знаю, что их не надо сверхконтролировать. Я вообще стараюсь давать максимально полную свободу принимать решения. Я как руководитель могу смотреть где-то и спокойно, если допущена ошибка. Если что-то решающее, конечно, я сто раз перепроверяю. Но если какая-то тактическая ошибка, я думаю, что это специалист быстрее научится даже, помня, что он когда-то уже ошибался. Виктория Ходосок:

А чтобы вы не смогли простить как руководитель?

– Предательство. Александр Фирсин:

В апреле я был на совещании развития аграрной отрасли, которое проводилось с участием Президента. И я скажу, что если даже после такого совещания какой-то хозяйственник вдруг не найдет ответы на вопросы, очень сложно сказать, что такое может быть. Все четко, понятно, доступно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2023 году по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями каждое пятое преступление касается сферы АПК. Преобладают преступления, связанные со служебным подлогом. Увеличилось количество краж (подробности). Александр Фирсин:

Оно просто в голове не укладывается. Вообще это ненормально, это обычная уголовщина. И она должна наказываться настолько строго, насколько позволяет наше законодательство.

Александр Фирсин:

Люди, которые допускают это, – это просто бездельники. Ведь ничего не надо делать. Выпои ему положенное количество молозива, качественного молозива. Вот одна операция, которая, я считаю, процентов на 90 уже защищает теленка от всех болезней. Остается 10-15 % на моменты, правильно его завакцинируй, правильно его напои, хороший корм ему дай. Вообще эти вещи прозрачны, элементарны. С точки зрения спроса – за такие вещи он должен быть жестким. Другого не дано, если мы хотим иметь высокоразвитое сельское хозяйство. То, что мы сумели за это время сохранить наследие Советского Союза, я считаю, это заслуга прямая Президента. Потому что та политика, которая проводилась – не разрушай, ничего не построив – она дала результат. Президент: качества еще не хватает, надо подниматься на ступень выше! Читайте здесь.