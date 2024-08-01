После визита Лукашенко россияне были готовы выкупить весь объём сала на горохе – директор белорусского предприятия

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

И когда я спросил у него, можно ли ему подарить наш подарок, он говорит: что там у тебя? Надо было ответить коротко и ясно. Я сказал, что там сало на горохе. Директор агрокомбината признался, что чувствовал, когда впервые увидел Лукашенко.

– Разрешите вам преподнести такой подарок?

– Большое спасибо. Я уже посмотрел на вашу корзину – есть захотел.