После визита Лукашенко россияне были готовы выкупить весь объём сала на горохе – директор белорусского предприятия

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
И когда я спросил у него, можно ли ему подарить наш подарок, он говорит: что там у тебя? Надо было ответить коротко и ясно. Я сказал, что там сало на горохе.
Директор агрокомбината признался, что чувствовал, когда впервые увидел Лукашенко.
– Разрешите вам преподнести такой подарок?
– Большое спасибо. Я уже посмотрел на вашу корзину – есть захотел.
Александр Фирсин:
Мы сеем горох реально. Мы на финишном откорме свиньям вводим до 5 % в рацион гороха. И я скажу, что это качество сала пользуется большим спросом сегодня. После визита через неделю ко мне пришли мои работники из коммерческого отдела и показали предложение. Какая-то российская компания скинула нам предложение, что она готова выкупить весь объем сала на горохе.