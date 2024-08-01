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Директор агрокомбината признался, что чувствовал, когда впервые увидел Лукашенко

01 августа 2024 16:18
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Директор агрокомбината признался, что чувствовал, когда впервые увидел Лукашенко-1

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Я первый раз видел Президента как производственника. Не было страха, но волнение было. Ты же не каждый день Президента встречаешь. Было желание донести свои подходы, технологию и так далее. Мне Президент показался профессионалом.

После визита Лукашенко россияне были готовы выкупить весь объем сала на горохе – директор белорусского предприятия.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Фирсин

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