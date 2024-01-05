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Лукашенко: чтобы быть в тренде, надо немного добавить – надо заслужить этот знак качества!

05 января 2024 13:47
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Поставить контроль качества на более высокий уровень. Амбициозная цель определена в ходе первого в новом году рабочего совещания у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило план мероприятий на 2024-й, который объявлен Годом качества. Сегодня, 5 января, документ обсуждали широким составом, также речь шла про учреждение Государственного знака качества.

К советским ГОСТам обращаемся не просто так. Как неоднократно подчеркивал глава государства, именно благодаря традициям ушедшей эпохи, а также сохранению достижений СССР сегодня наша страна востребована на мировом рынке. Причем не только как производитель. Запрос есть и на социально справедливые принципы, которыми живет Беларусь.

Лукашенко: чтобы быть в тренде, надо немного добавить – надо заслужить этот знак качества!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь может гордиться своими качественными товарами. Но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немного добавить. Надо заслужить этот знак качества!

Прежде чем заслушать доклад, глава государства подчеркнул, что проходных мероприятий в плане на 2024-й быть не должно. И каждому стоит начать с себя, чтобы Год качества действительно стал таковым. Премьер-министр подробно доложил о том, что предстоит сделать и чего уже достигли.

Лукашенко: чтобы быть в тренде, надо немного добавить – надо заслужить этот знак качества!-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
План состоит из 124 мероприятий. Условно их можно разделить на два взаимодополняющих направления. Первое – это мероприятия по обеспечению конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. И второе направлениеэто мероприятия по повышению качества жизни белорусского народа. План будет каскадирован и развернут на уровне конкретных отраслей и предприятий, потому что ключевая работа начинается с микроуровня. Это уровень предприятия, директор, заместитель по качеству (где он есть) либо заместитель по техническому развитию. Внедрение стандартов управления в области качества – это ежедневная, кропотливая и постоянная работа каждого руководителя на своем месте.

Отдельно остановились на вопросе Государственного знака качества. И если к системе оценивания продукции вопросов не возникло, внешний вид вызвал дискуссию.

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# Год качества # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко

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