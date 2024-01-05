Лукашенко: чтобы быть в тренде, надо немного добавить – надо заслужить этот знак качества!

Поставить контроль качества на более высокий уровень. Амбициозная цель определена в ходе первого в новом году рабочего совещания у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило план мероприятий на 2024-й, который объявлен Годом качества. Сегодня, 5 января, документ обсуждали широким составом, также речь шла про учреждение Государственного знака качества. К советским ГОСТам обращаемся не просто так. Как неоднократно подчеркивал глава государства, именно благодаря традициям ушедшей эпохи, а также сохранению достижений СССР сегодня наша страна востребована на мировом рынке. Причем не только как производитель. Запрос есть и на социально справедливые принципы, которыми живет Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь может гордиться своими качественными товарами. Но чтобы быть в тренде, чтобы конкурировать с лучшими мировыми образцами, надо немного добавить. Надо заслужить этот знак качества! Прежде чем заслушать доклад, глава государства подчеркнул, что проходных мероприятий в плане на 2024-й быть не должно. И каждому стоит начать с себя, чтобы Год качества действительно стал таковым. Премьер-министр подробно доложил о том, что предстоит сделать и чего уже достигли.