«Культура земледелия – каждый клочок должен быть обработан». Рассказываем о рабочей поездке Президента в Стародорожский район

Новости Беларуси. От хода уборочной до состояния лесной отрасли и уровня зарплат – широкий круг вопросов затронули во время рабочей поездки главы государства в Стародорожский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начали разговор с хода уборочной. Всего в 2019 году должны собрать 9 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса. Кстати, Президент акцентировал внимание, что уборочная – это не только жатва. Есть еще кукуруза, картофель, свекла, их тоже нужно убрать в срок и по технологиям. А во время посещения фермы Александр Лукашенко вернулся к проблеме падежа скота и поручил до конца года выяснить причины гибели животных. На особом контроле и ситуация в лесной отрасли. Деталей и поручений достаточно, но основное – рубить лес так, чтобы перерабатывать даже щепки. Все подробности рабочей поездки главы государства в репортаже Екатерины Жиляниной.

Рабочую поездку в Стародорожский район Президент начал с разговора на одну из самых животрепещущих в августе тем – с уборочной. Она близится к завершению: зерновых и зернобобовых убрано 85 % площадей. Погода как раз установилась благоприятная, так что самое время для финишного рывка. Президент призвал не затягивать: если есть возможность перебросить комбайны на неубранные площади – не отказываться от такой дополнительной помощи, ведь в любой момент погода может поменяться и привести к потерям. Сроки должны быть выдержаны, а стратегия уборочной и культура земледелия позволят получить максимальный эффект.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если умеешь, как надо делать, привези сюда председателей исполкомов и заставь их сделать так. Не откладывай на завтра. Культура земледелия – каждый клочок должен быть обработан, как вокруг вот этой фермы. Мы же создаем эти комплексы для чего? Оснастили техникой, комплекс есть, чтобы землю, растениеводство поднять. Чтобы было так, как здесь. Конечно, я понимаю и делаю на это скидку: прилетел Президент, немного в этом разбирается, надо сделать. У меня два вывода. Первый – вы делаете, чтобы показать (с одной стороны это хорошо, с другой – плохо). А с другой стороны думаю: умеете же. Ну, так сделайте это везде!

Помимо зерновых и зернобобовых – кукуруза, рапс. Собственно, задача в цифрах была озвучена ранее: не менее 9,5 миллионов тонн должны убрать с полей в 2019 году. Нужно пополнить запас, чтобы у страны была страховка на случай неурожайного года. В резерв положить необходимо до миллиона тонн зерна. И, конечно, еще предстоит собрать овощи и корма. Обеспечить страну аграрии должны всем необходимым.

План накануне уборочной разработали предельно четкий – дисциплина, сроки, новые технологии при заготовке, осознанный выбор эффективных культур, обеспеченность техникой и топливом. Мониторинг постоянный. Александр Лукашенко: «Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Уже август – зона рискованного земледелия, даже при изменении климата» Бережное отношение к технике – на этом Президент остановился отдельно. Благо, комбайны на гусеничном ходу прекрасно справляются в труднодоступных местах. Но все же стоит сельхозмашина непомерно больше, чем созревший в болотистой местности урожай.

Александр Лукашенко:

Если вы видите там болото, не надо загонять туда комбайн по самое не могу, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите, посмотрите. Нет? Значит, вручную косите, выносите и обмолачивайте, как это было раньше. И везде надо иметь, особенно в Витебской области, на гусеничном ходу комбайны.

Состояние местных земель Президент изучил еще в воздухе, оценку дал высокую. Если бы все регионы могли похвастаться таким порядком и результатом, проблем бы в сельском хозяйстве не было. «Шапчицы-Агро» – хозяйство, подшефное заводу «Атлант». Александр Лукашенко прошел по ферме: заглянул в коровники, посмотрел, как растут телята. Прибыль на предприятие растет, зарплата достойная. Чтобы хорошие специалисты держались за места, так и должно быть.

– Если мы не поднимем на селе зарплаты хотя бы до 1000 рублей, мы можем тут какие угодно стратегические планы строить, но мы никогда не сможем…

– Должны заработать тысячу.

– Да.

– Вот они это сегодня зарабатывают. Конечно, очень важен руководитель.

Показатели этого хозяйства впечатляют, а вот земли, по мнению местной власти, для развития не хватает. Предлагают «Атланту» присоединить соседнее хозяйство – крепкое, пусть и не такое успешное. Руководство предприятия предложение обдумывает. Александр Лукашенко:

Хорошо, если неплохое хозяйство – тем более. Бери, пока убыточное не дали.

И если работой подшефного хозяйства «Атланта» Президент остался доволен (зашла речь даже о том, чтобы наградить тех, кто вывел его на столь высокий уровень), то ситуация на самом заводе бытовой техники настораживает. Александр Лукашенко собирается посетить «Атлант». Предприятию нужен импульс для дальнейшего развития. Вполне вероятно, что таковым станет господдержка.

Но вернемся к сельскому хозяйству. Острый вопрос – и речь не только о регионе – падеж скота. Уже не раз Президент предупреждал об ответственности. По итогам года еще будет дана оценка масштабам этой проблемы. Но главная причина понятна уже сегодня – бесхозяйственность. И приводит она к большим потерям.

– Мы посчитаем по итогам года по всей республике и по областям. И за это ответят все. Слушайте, зачем нам пахать землю, зачем нам производить корма? Зачем, для дохлых коров и быков или телят? Зачем, это никому не нужно. Ну и потом, а что это за условия и уровень хозяйствования, когда у тебя дохнут телята? Слушай, ну мы же понимаем, что ладно очень трудно свинопоголовье содержать на какой-то там ферме. Но теленка-то надо вырастить!

– Это бардак.

– Конечно, бардак! Поэтому смотрите. Я не зря поднимаю эти вопросы – это вопиющая бесхозяйственность. Это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие.

На примере Минской области можно продемонстрировать один из способов снижения затрат. Губернатор рассказал, как сэкономили на глифосатах. Александр Лукашенко напомнил: никаких посредников и закупок по завышенным ценам.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Мы в этом году закупаем глифосаты, выполняя ваше поручение, уходя от посредников, напрямую. Практически в два раза дешевле, чем в прошлом году. Там было 6-7 долларов, в этом году мы берем за 3,5 доллара, 3,8 – селянам.

– Это твоя работа.

– Так а мы их и заставляем, товарищ Президент.

– Не надо заставлять, ты факты на стол.

– Есть.

– И то, что они сделали, это хорошо. Это нам с тобой сигнал: посмотри, где еще переплачиваем. И до сих пор вы мне не доложили по посредникам.

– Мы же вернули этот вопрос.

– Вы, наверное, до выборов тянете. Наверное, собрались с Румасом уходить. Так не надо тянуть, уходите сейчас!

Глава государства проехал по Старым Дорогам. Регион, кстати, крепкий. По многим показателям в лидерах: например, уровень безработицы здесь самый низкий в области. О развитии района и социально-экономических показателях Минской области Президенту доложили уже в местном лесхозе. Он стал вторым пунктом в программе главы государства.

На территории работают два деревообрабатывающих цеха, есть свой питомник. Лесные угодья – богатство Беларуси, которое нужно не только сохранить и приумножить, но и выгодно использовать. Деревообработка некогда слыла весьма проблемной отраслью, но благодаря принятым мерам сейчас ситуация иная – отрасль в числе перспективных.

С 2018 года перестали экспортировать лес-кругляк. Это решение Президента: вместо него мы должны продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Первый же год показал: в денежном эквиваленте отказ от экспорта кругляка существенно не сказался на прибыли. То есть уже сейчас очевидно, что пошли по верному пути. И это только начало. В 2020 году в стране запустят сразу шесть предприятий, которые будут перерабатывать низкосортную древесину. Одна из проблем наших лесхозов – пока такие лесоматериалы пропадают.