Как менялись отношения Европы с Россией? Рассказали Азарёнок и Петровский

Григорий Азаренок, СТВ: Украину довели до этой ситуации... Как правильно Президент сказал, еще до 2014 года. Когда проект государственности им создавали американцы – сразу про войну, что мы не запанавали в нашей сторонцы. То есть сразу проецировали это все на войну. В отличие от нашего государства, которое пытались повести по этому пути, но мы в 1994 году эту гадость поломали. Но посыл Президента по поводу того, что не разбежаться. Но тут обществам государств СНГ хочется сказать одно: если вы думаете, что не придут к вам вас резать, поджигать и натравливать на войну с Россией, то вы ошибаетесь. Никого не возьмут. Сегодня эта молдованка сумасшедшая на встрече с Зеленским обкуренным, который уже ходить не может, говорила, что вот, в конце 2030 года, может быть, нас возьмут в Европу. Никогда вас не возьмут ни в какую Европу. Европа сама будет сейчас разваливаться, сворачивать свою социалку и строить там конкретный дарвенизм по Эмилю Золя, по романам Диккенса капитализм будут строить, зарезать свое потребление и так далее, но это уже другая тема. Никогда ни в какую Европу, ни в какой Запад, истеблишмент, золотой миллиард никого не возьмут. Вас бросят в топку войны с Россией, потому что задача одна – уничтожить Россию, забрать ее ресурсы. У нас задача одна – выжить, выстоять. И мы можем сделать это вместе. Президент об этом говорит.

Петр Петровский, политолог:

Очень любопытный момент. Какая была стратегия Запада? Превратить Россию в простое региональное государство без геополитического веса. Один даже британский эксперт сказал еще в 1990-е годы: Россия должна пройти путь Османской империи. А какая стратегия в этом плане была у Запада? Чтобы у России не было геополитических амбиций, вокруг нее надо сделать кольцо недружественных марионеточных режимов. И они начали создавать: 1990-е годы – Прибалтика, потом начали цветные революции продвигать. И таким образом продвигали в этих странах те инструкции, которые были разработаны первоначально фашистами в 1940-е годы, а потом немного модернизированы – Институт изучения СССР в Мюнхене.

Григорий Азаренок:

У них же закон о порабощенных народах СССР, помните?

Петр Петровский:

Помню, был еще Власов, в 1945 году конференция – КОНР назывался, потом они, когда началась холодная война, переделали это. Назвали «Антибольшевистский блок народов». В Мюнхене создали этот институт, белорусскую секцию в этом институте возглавлял Станислав Станкевич, который настолько был предан, что уничтожил гетто раньше, чем ему сказали это делать. Мы должны эту историю знать. А теперь возникает вопрос, Президент очень правильно сказал по поводу того, что мы были едины, но у меня большое сомнение, что сегодня существует единое постсоветское пространство. Давайте подпишемся, что постсоветского пространства нет, а за некоторые страны бывшего СССР еще надо побороться.

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