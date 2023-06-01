Социальный эксперимент: девочка потерялась в чужом городе. Сколько прохожих не остались равнодушными?

В Международный день защиты детей мы в «Специальном репортаже» на СТВ решили проверить, готовы ли взрослые помочь ребенку. По легенде 11-летняя Милана Шерегова приехала в Витебск из Орши на экскурсию. Забежала в магазин взять воды, вышла, а ребят и след простыл.

Телефона с собой нет, номера от волнения забыты. По нашему сценарию, ребята должны были идти в театр.

Находится сразу за мостом, по левую сторону. Ты пешочком пройдешь. Я тебя проведу, туда выведу.

Не отказывает в помощи и прогуливающаяся по скверу витебчанка. Сначала просит успокоиться, интересуется, помнит ли девочка чьи-то мобильные номера. И даже готова довести Милану до театра.

– Я не знаю, как же мимо пройти. У меня внуки уже такие. Жалко. Такая девочка хорошая! Я с ней уже готова была идти! Ну, слава богу. Ты точно не потерялась?

– Нет, не потерялась.

Усложняем для Миланы задачу. Школьница садится на скамейку и по-актерски плачет. Но, кажется, детские слезы мало кого трогают. Кто-то проходит мимо, не обращая внимания, кто-то мельком посмотрит, но все равно не решается подойти. Только через 15 минут съемки мама с дочкой вернулись, чтобы узнать, что же произошло.

– Надо набрать, наверное, милицию.

– А ты не знаешь номер мамы? Вообще?

– Нет.

– Тут ребенок потерялся. На лавочке сидит. Она из Орши. Приехала на экскурсию. Эксперимент ставили! Вы испугали нас, мы в милицию начали уже звонить!