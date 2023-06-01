«К 2 годам я заметила, что он стал другой». Мама ребёнка с аутизмом рассказала, как малыша научили говорить и даже читать

Это центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Его посещают 123 ребенка. В базе данных учреждения еще 2 308, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Давиду восемь. Два раза в неделю мама приводит его сюда на занятия – к логопеду и психологу. Пять лет назад мальчику поставили диагноз – расстройство аутистического спектра.

Ирина Карпенко, мама Давида Карпенко: К двум годам я заметила, что он стал другой. Нам всем хотелось называть его просто странным. Он стал играть, не как все дети. У него появились ряды, ритуалы, что заставило задуматься. Мы обратились в центр, потому что это у нас в городе доступно. Пройдя определенную комиссию, нам предварительно поставили диагноз. Потом его подтвердили в Минске. С этого началась наша история. Сложно было очень принять. Друзья, родители, бабушки, дедушки. Это психологически нас всех задавило.

Ирина признается, что пришлось собраться и с мыслями, и с силами. Опускать руки они не могли. Начали тесно работать со специалистами центра. Результат не заставил долго ждать, что стало еще большим стимулом к занятиям. Мотивировал и страх за будущее Давида.

Ирина Карпенко:

Он стал разговаривать, я понимаю, что он хочет. Он придет – просит, он рассказывает. Он научился читать. Вы знаете, какой это большой шаг? И то, что мы пойдем в школу, это о многом говорит. Мы пойдем в интегрированный класс, но это здорово.