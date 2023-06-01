«К 2 годам я заметила, что он стал другой». Мама ребёнка с аутизмом рассказала, как малыша научили говорить и даже читать

Это центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Его посещают 123 ребенка. В базе данных учреждения еще 2 308, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Это центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Его посещают 123 ребенка. В базе данных учреждения еще 2 308, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Давиду восемь. Два раза в неделю мама приводит его сюда на занятия – к логопеду и психологу. Пять лет назад мальчику поставили диагноз – расстройство аутистического спектра.
Ирина Карпенко, мама Давида Карпенко:
К двум годам я заметила, что он стал другой. Нам всем хотелось называть его просто странным. Он стал играть, не как все дети. У него появились ряды, ритуалы, что заставило задуматься. Мы обратились в центр, потому что это у нас в городе доступно. Пройдя определенную комиссию, нам предварительно поставили диагноз. Потом его подтвердили в Минске. С этого началась наша история. Сложно было очень принять. Друзья, родители, бабушки, дедушки. Это психологически нас всех задавило.
Ирина признается, что пришлось собраться и с мыслями, и с силами. Опускать руки они не могли. Начали тесно работать со специалистами центра. Результат не заставил долго ждать, что стало еще большим стимулом к занятиям. Мотивировал и страх за будущее Давида.
Ирина Карпенко:
Он стал разговаривать, я понимаю, что он хочет. Он придет – просит, он рассказывает. Он научился читать. Вы знаете, какой это большой шаг? И то, что мы пойдем в школу, это о многом говорит. Мы пойдем в интегрированный класс, но это здорово.
Дети с расстройством аутистического спектра под особым наблюдением со стороны государства. Такие малыши должны интегрироваться в общество, а не быть в стороне. Поэтому в этом направлении делается многое: работают центры, оказывается многовекторная медицинская реабилитация.
Анна Ковалева, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района:
В коррекционном центре работает мультидисциплинарная команда специалистов – педагогов-психологов, дефектологов, медработников. Все это позволяет обеспечить доступное образовательное пространство для детей, имеющих особые образовательные потребности.
В нашей стране детство под защитой. Это приоритетное направление политики государства. Созданы все условия, чтобы маленькие белорусы с рождения чувствовали не только заботу родителей, бабушек и дедушек. Льготы, материальная помощь, семейный капитал.
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