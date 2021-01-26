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В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?

26 января 2021 17:24
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Новости Беларуси. Самое крупное дело за выдачу зарплат в конвертах. Одна из бобруйских фирм недоплатила таким образом в бюджет свыше 135 тысяч рублей подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-1

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Выяснилось: руководитель сразу двух фирм, к тому же очень активный сторонник перемен, за последние пять лет выплатил своим работникам более миллиона рублей.

Подробности в материале Юлии Мычки.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-4

Юлия Мычка, корреспондент:
Двери самого крупного рекламного агентства в Бобруйске закрыты. Уже на следующий день после первой проверки стало известно, что руководитель фирмы пересек границу Украины.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-7

По этому адресу в Бобруйске числятся сразу два предприятия. Оба занимались производством рекламы. Первое основано еще 1995 году, второе – в 2006-м. Руководитель и учредитель двух фирм – одно и то же лицо. Поступающие сюда заказы и выручка от них искусственно распределялись, а все для того, чтобы применять упрощенную систему налогообложения.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-10

Александр Шаройкин, начальник управления ДФР КГК по Могилевской области:
Сам подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его основной вид деятельности сдача в аренду имущества, на площадях которого располагались закрытое акционерное общество и созданное им общество с ограниченной ответственностью.

Кроме этого, для уклонения от уплаты налогов и минимизации бизнеса им было создано дополнительное общество с ограниченной ответственностью, с помощью которого уменьшилась выручка для налогообложения по упрощенной системе.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-13

С помощью такой схемы дробления бизнеса предприниматель сэкономил на налогах больше 600 тысяч рублей. Но это не все. Последние пять лет, и это доказывает «черная» бухгалтерия, которая была изъята во время проверки, почти все сотрудники работали на полставки и получали минимальные зарплаты. На карту сотрудникам приходило около 200 рублей. Однако существовали другие ведомости, которые раскрыли все финансовые карты этого дела.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-16

Оксана Матвеева, старший инспектор Комитета госнадзора Бобруйского межрайонного отдела управления ДФР КГК Беларуси по Могилевской области:
В первый день проверки в ходе изъятия документов была обнаружена в кабинете главного бухгалтера папка, которая называлась «Ведомость по начислению заработной платы». В этой папке находились ведомости, где стояли подписи о получении заработной платы.

В ходе опроса уже бухгалтера и анализа первичных учетных документов «1С:Бухгалтерии» было установлено, что данная заработная плата не проходит по данным бухгалтерского налогового учета.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-19

Бывший работник предприятия:
Я работал специалистом по обработке пленки, занимался изготовлением коробов, стендов, различных табличек. В какой организации был трудоустроен конкретно, узнал только после увольнения. Как выяснилось, из трех лет в организации трудоустроен был только последних два года. Зарплату получал частями: часть приходила на карточку, часть получал наличными.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-22

Бывший работник предприятия:
Я работал дизайнером в рекламном агентстве около пяти лет. Получал часть зарплаты в конверте, часть зарплаты мне переводили на карточку. На карточке у меня где-то было 170-180 рублей. В конверте мне давали 500-600, в зависимости от того, какой был месяц, сколько у меня было клиентов.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-25

26 октября, в день, который был объявлен якобы республиканской забастовкой, фирма внезапно закрылась. Оппозиционные ресурсы тут же объявили ей благодарность за поддержку протестных настроений. В действительности это послужило лишь ширмой: только так можно было скрыть все серые схемы – пора было доставать деньги из бизнеса. Как выяснилось, у подозреваемого в собственности с женой несколько квартир в Минске.

В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?-28

Он, к слову, на следующий день после начала проверки скрылся на территории Украины. А вот что теперь делать сорудникам предприятия, которым даже кредит сейчас взять не под силу? С официальной зарплатой в 200 рублей вряд ли дадут.

А вот у руководителя фирмы, сторонника перемен, планы просто невероятные: например, приобретение недвижимости в Испании. Но их, видимо, придется изменить: за уклонение от уплаты налогов ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

# Налоги # общество # Юлия Мычка # Александр Шаройкин # Оксана Матвеева # Фотофакт

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