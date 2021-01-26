В Могилёвской области возбуждено самое крупное уголовное дело по части зарплат в конвертах. Что о нём известно?

Новости Беларуси. Самое крупное дело за выдачу зарплат в конвертах. Одна из бобруйских фирм недоплатила таким образом в бюджет свыше 135 тысяч рублей подоходного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Выяснилось: руководитель сразу двух фирм, к тому же очень активный сторонник перемен, за последние пять лет выплатил своим работникам более миллиона рублей. Подробности в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Двери самого крупного рекламного агентства в Бобруйске закрыты. Уже на следующий день после первой проверки стало известно, что руководитель фирмы пересек границу Украины.

По этому адресу в Бобруйске числятся сразу два предприятия. Оба занимались производством рекламы. Первое основано еще 1995 году, второе – в 2006-м. Руководитель и учредитель двух фирм – одно и то же лицо. Поступающие сюда заказы и выручка от них искусственно распределялись, а все для того, чтобы применять упрощенную систему налогообложения.

Александр Шаройкин, начальник управления ДФР КГК по Могилевской области:

Сам подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его основной вид деятельности – сдача в аренду имущества, на площадях которого располагались закрытое акционерное общество и созданное им общество с ограниченной ответственностью. Кроме этого, для уклонения от уплаты налогов и минимизации бизнеса им было создано дополнительное общество с ограниченной ответственностью, с помощью которого уменьшилась выручка для налогообложения по упрощенной системе.

С помощью такой схемы дробления бизнеса предприниматель сэкономил на налогах больше 600 тысяч рублей. Но это не все. Последние пять лет, и это доказывает «черная» бухгалтерия, которая была изъята во время проверки, почти все сотрудники работали на полставки и получали минимальные зарплаты. На карту сотрудникам приходило около 200 рублей. Однако существовали другие ведомости, которые раскрыли все финансовые карты этого дела.

Оксана Матвеева, старший инспектор Комитета госнадзора Бобруйского межрайонного отдела управления ДФР КГК Беларуси по Могилевской области:

В первый день проверки в ходе изъятия документов была обнаружена в кабинете главного бухгалтера папка, которая называлась «Ведомость по начислению заработной платы». В этой папке находились ведомости, где стояли подписи о получении заработной платы. В ходе опроса уже бухгалтера и анализа первичных учетных документов «1С:Бухгалтерии» было установлено, что данная заработная плата не проходит по данным бухгалтерского налогового учета.

Бывший работник предприятия:

Я работал специалистом по обработке пленки, занимался изготовлением коробов, стендов, различных табличек. В какой организации был трудоустроен конкретно, узнал только после увольнения. Как выяснилось, из трех лет в организации трудоустроен был только последних два года. Зарплату получал частями: часть приходила на карточку, часть получал наличными.

Бывший работник предприятия:

Я работал дизайнером в рекламном агентстве около пяти лет. Получал часть зарплаты в конверте, часть зарплаты мне переводили на карточку. На карточке у меня где-то было 170-180 рублей. В конверте мне давали 500-600, в зависимости от того, какой был месяц, сколько у меня было клиентов.

26 октября, в день, который был объявлен якобы республиканской забастовкой, фирма внезапно закрылась. Оппозиционные ресурсы тут же объявили ей благодарность за поддержку протестных настроений. В действительности это послужило лишь ширмой: только так можно было скрыть все серые схемы – пора было доставать деньги из бизнеса. Как выяснилось, у подозреваемого в собственности с женой несколько квартир в Минске.