Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот кадровый вторник примечательный и для СТВ. У нашего телеканала новый генеральный директор. Новый, но не значит чужой коллективу. Кирилл Казаков с 2017-го занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала. Последние полгода, как известно, в информационной сфере выдались особенно жаркими. Слаженную работу команды СТВ в этот период отметит и Президент. Кирилл Казаков в журналистике человек известный и опытный. В свое время работу начинал на могилевском областном телевидении. Возглавлял АТН, был директором «Беларусь 24» и генеральным продюсером НГТРК.

Последние 8 месяцев исполнял обязанности генерального директора СТВ: эта должность стала вакантна после того, как предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации. Но именно эти 8 месяцев стали, без преувеличения, испытанием на прочность как для самого телеканала, так наверняка и для будущего руководителя.

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Встречу с Президентом разделили на две части. Первая часть – это была благодарность команде. Я бы тоже хотел поблагодарить всю команду СТВ. И не только СТВ. Потому что, наверное, последние полгода мы все – и коллеги Белтелерадиокомпании, и коллеги ОНТ, и СТВ – работали вместе. На самом деле это был жаркий период, и нам действительно его пришлось пройти. Остались те команды, которые хотят работать. Поэтому я благодарен своему коллективу, который действительно удержал и канал, и компанию. Это очень важно, что это отметил лично Александр Григорьевич. Задачи, которые поставлены, не новы. Они ставятся нам ежемесячно, еженедельно, ежедневно. Мы должны освещать честно то, что происходит сейчас в Беларуси. Мы сделали упор на авторскую журналистику. Это было оценено. Я думаю, что именно в этом направлении телеканал СТВ и будет двигаться.