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Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию

26 января 2021 17:38
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию-1

Этот кадровый вторник примечательный и для СТВ. У нашего телеканала новый генеральный директор. Новый, но не значит чужой коллективу. Кирилл Казаков с 2017-го занимал должность заместителя гендиректора СТВ, а с июня 2020 года исполнял обязанности руководителя нашего телеканала. Последние полгода, как известно, в информационной сфере выдались особенно жаркими. Слаженную работу команды СТВ в этот период отметит и Президент.

Кирилл Казаков в журналистике человек известный и опытный. В свое время работу начинал на могилевском областном телевидении. Возглавлял АТН, был директором «Беларусь 24» и генеральным продюсером НГТРК.

Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию-4

Последние 8 месяцев исполнял обязанности генерального директора СТВ: эта должность стала вакантна после того, как предыдущий руководитель Игорь Луцкий стал министром информации. Но именно эти 8 месяцев стали, без преувеличения, испытанием на прочность как для самого телеканала, так наверняка и для будущего руководителя.

Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию-7

Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Встречу с Президентом разделили на две части. Первая часть – это была благодарность команде. Я бы тоже хотел поблагодарить всю команду СТВ. И не только СТВ. Потому что, наверное, последние полгода мы все – и коллеги Белтелерадиокомпании, и коллеги ОНТ, и СТВ – работали вместе. На самом деле это был жаркий период, и нам действительно его пришлось пройти. Остались те команды, которые хотят работать. Поэтому я благодарен своему коллективу, который действительно удержал и канал, и компанию. Это очень важно, что это отметил лично Александр Григорьевич.

Задачи, которые поставлены, не новы. Они ставятся нам ежемесячно, еженедельно, ежедневно. Мы должны освещать честно то, что происходит сейчас в Беларуси.

Мы сделали упор на авторскую журналистику. Это было оценено. Я думаю, что именно в этом направлении телеканал СТВ и будет двигаться.

Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию-10

Именно в это время контент телеканала значительно расширился. Появились новые авторы, резонансные рубрики и неординарный, порой жесткий взгляд на ситуацию.

Телекомпания увеличивает собственное вещание в эфире и позиционирует себя как медийную платформу для авторской журналистики.

Сегодня «Столичное телевидение» занимает свою нишу в информационном пространстве. Такой прорыв не мог остаться незамеченным.

Новый гендиректор СТВ Кирилл Казаков: я благодарен своему коллективу, который удержал и канал, и компанию-13

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Виктория Ходосок # Фотофакт

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