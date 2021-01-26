Президент – Александру Вольфовичу: вы были практически в эпицентре событий последнего времени, не только связанных с протестунами

Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. Пост руководителя Комитета госконтроля глава государства доверил Василию Герасимову. До этого момента он исполнял обязанности руководителя ведомства. Александр Вольфович во Дворце Независимости был не так давно – в начале декабря 2020 года. Представлял Президенту план применения региональной группировки войск в Беларуси и России.

Сегодня он снова во дворце, но по другому поводу. Глава государства назначил Вольфовича госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Должность более чем ответственная – быть на страже национальных интересов. Но опыт у Вольфовича есть: до назначения он занимал пост начальника Генштаба Вооруженных Сил – первого зама министра обороны. Президент во время разговора рассказал, что министр Хренин отпускать Вольфовича не очень хотел – специалист уж очень подготовленный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы были практически в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени, и не только связанных с протестунами. Прежде всего мы планировали силами Генштаба мероприятия на внешней границе по защите нашего отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части и отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть в последнее время я очень близко увидел вас в деле. Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Александр Лукашенко: «Шатать и раскачивать нас будут – вы это видите по России»