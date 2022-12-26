Как изменились отношения Минобороны Беларуси с иностранными военными ведомствами после СВО?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Наши отношения Минобороны с иностранными военными ведомствами после СВО сильно изменились? Россию исключаем, союзник.
Дмитрий Рябихин, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем «до 24 февраля» текущего года и «после», по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая. В пример можно привести то же сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, с учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. Говорить о военной составляющей ШОС крайне важно, потому что если мы берем топ из 10 вооруженных сил в мире, то только по количественному составу в этих 10 находятся пять членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках реализации сотрудничества с этими странами мы находим новые эффективные мероприятия сотрудничества.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
А мы до сих пор поддерживаем отношения с НАТО? Разве они не приостановили этот проект?
Дмитрий Рябихин:
В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога.
Кирилл Казаков:
Георгий Васильевич, но я даже в новостях смотрел, что военных атташе привезли к границе, показали: смотрите, как тут у нас. Ну, так же?
Дмитрий Рябихин:
Это то, чем отличается внешняя политика Республики Беларусь в контексте международного военного сотрудничества. То, что мы всегда открыты для диалога, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть. В том числе, когда были спекуляции по поводу ситуации в приграничных районах с Украиной, туда привезли всех военных атташе, аккредитованных Министерством обороны, и показали реальную картину. У военных иностранных дипломатов была возможность разговаривать с бойцами и руководителями органов военного управления уровня как командующий сил специальных операций, другими должностными лицами без ограничений – пожалуйста, смотрите. Люди спускались в окопы, смотрели, разговаривали.
Кирилл Казаков:
Вы мне на этот вопрос не ответите, потому что вы при должности, а Петя сможет. Петя, вот смотри, когда они приехали, посмотрели, услышали, увидели, возможно, даже нашим сказали, что у вас все хорошо. Что они написали?
Петр Петровский, политолог:
Они сами написали, потому что они атташе соответствующих государств, которые заинтересованы в совершенно другой интерпретации тех или иных событий. Мы для них геополитические противники, и показываем им или не показывай, хотя это все является правильным дипломатическим тоном, они будут рассматривать нас так, как им выгодно – вот, что мы должны понимать. И не ожидать от них, что они вдруг начнут с нами дружить, демилитаризировать ту же Польшу, выводить военные базы американские куда-нибудь за океан – этого не будет.
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