Как изменились отношения Минобороны Беларуси с иностранными военными ведомствами после СВО?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу « По существу » собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Дмитрий Рябихин, заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Я бы хотел говорить сухими фактами цифр. Международное военное сотрудничество, назовем «до 24 февраля» текущего года и «после», по количественным и качественным показателям не изменилось. У нас с учетом поручений главы государства, органов государственного управления поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая. В пример можно привести то же сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, с учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. Говорить о военной составляющей ШОС крайне важно, потому что если мы берем топ из 10 вооруженных сил в мире, то только по количественному составу в этих 10 находятся пять членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках реализации сотрудничества с этими странами мы находим новые эффективные мероприятия сотрудничества.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

А мы до сих пор поддерживаем отношения с НАТО? Разве они не приостановили этот проект?

Дмитрий Рябихин:

В одностороннем порядке они приостановили. Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога.

Кирилл Казаков:

Георгий Васильевич, но я даже в новостях смотрел, что военных атташе привезли к границе, показали: смотрите, как тут у нас. Ну, так же?

Дмитрий Рябихин:

Это то, чем отличается внешняя политика Республики Беларусь в контексте международного военного сотрудничества. То, что мы всегда открыты для диалога, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть. В том числе, когда были спекуляции по поводу ситуации в приграничных районах с Украиной, туда привезли всех военных атташе, аккредитованных Министерством обороны, и показали реальную картину. У военных иностранных дипломатов была возможность разговаривать с бойцами и руководителями органов военного управления уровня как командующий сил специальных операций, другими должностными лицами без ограничений – пожалуйста, смотрите. Люди спускались в окопы, смотрели, разговаривали.