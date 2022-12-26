Это преемственность в добром деле. Игорь Сергеенко посетил ребят из Молодечненской школы-интерната

Здесь обучаются 85 детей с нарушениями зрения. Это сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Вместе с гостями мальчишки и девчонки пели песни, водили хороводы и отгадывали загадки. Продолжила программу квест-игра. Участники путешествовали по станциям, выполняли задания и проявляли свои творческие способности.

Я люблю Новый год, потому что много подарков, много дружбы, много снега, никто не расстраивается, не обижается.

Наталья Глинская, директор Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната: Это любимый праздник всей детворы, и нашей в том числе. Подготовка занимает очень большое время. Ребята с удовольствием украшают свои спальни, классы. Конечно, мы всегда ставим живую красавицу-елку. Вместе со взрослыми наряжаем каждый год как-то по-особенному, готовим сувениры. Представление все тоже силами наших детей и взрослых.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

То, что мы сегодня делаем для детей, это наше будущее. Это мы увидим через десятки лет. А если уже говорить про эту акцию, то сегодня, наверное, участвуют в организации те взрослые, которые были 25 лет назад детьми и проводили первые такие мероприятия. Это и есть преемственность поколений, преемственность именно в этом добром деле, которое поднимает все самое доброе, самое здоровое в нашем обществе на созидательный труд.

Не обошелся праздник и без подарков. Ребята получили сладости и сертификат на новые ноутбуки.