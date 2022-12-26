«Была концепция интеграции интеграций». Почему ЕС отказался от взаимодействия с Союзным государством?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу « По существу » собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Марианна Щеткина:

В открытую говорят, сколько денег направляется в Украину. И все нормально. Это действует в открытую и считается абсолютно нормальным. И никакой критики никаких международных организаций мы ни разу не слышали.

Петр Петровский, политолог:

Здесь очень важный момент. Когда мы сравниваем разные союзы, то мы должны понимать, что если военно-политические и экономические компоненты какого-либо союза не соответствуют друг другу, то это означает, что не всегда данный союз является суверенным. К примеру, Европейский союз. Почему? Давайте посмотрим: ему выгодно было российские энергоносители покупать, продавать свою продукцию на территорию нашего союза. Помните, была даже концепция интеграции интеграций, которая была очень выгодна. Казалось бы, почему Европейский союз не пошел по этой стезе? Ответ очень простой. Те военные американские базы, которые находятся на территории Европейского союза – это те базы, которые остались со времен Второй мировой войны, фактически оккупационные войска.

И господин Шольц, если он где-то рыпнется, ему сразу очень легко и быстро объяснят: дорогой Шольц, ваш Европейский союз вторичный по сравнению с евроатлантическими интересами союз. В отличие от их евроатлантического сообщества, у нас ОДКБ, Евразийский союз, Союзное государство, Шанхайская организация сотрудничества. Они работают в одной стезе. Здесь нет тех фундаментальных системных противоречий, которые есть между Францией и США, которые растут просто из географических их противоречий. У нас таких противоречий нет. Беларуси выгодно продавать свою продукцию в Российскую Федерацию, покупать оттуда соответствующие энергоносители, совместно научно-технически все это организовывать. То есть кооперация военно-политическая и экономическая совместны.

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