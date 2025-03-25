Был создан накануне Великой Победы – Государственному колледжу хлебопечения исполнится 80 лет
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Столичный колледж хлебопечения – кузница квалифицированных рабочих для хлебопекарной и кондитерской промышленности.
Гордость этого колледжа – собственный мини-хлебозавод. Здесь учащиеся практически с первых дней пробуют выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия. Как и во многих учебных заведениях страны, на вооружение взят принцип «от теории – к практике», ведь на такую систему ориентирует и глава государства.
Владимир Басалыга, директор Государственного колледжа хлебопечения:
Учебно-производственные мастерские созданы в 1994 году на базе проектированных лабораторий. Во время строительства произвели реконструкцию, и вот сегодня здесь получают первоначальные навыки наши учащиеся. Причем получают эти навыки они на выпуске полезной продукции, которая реализуется в кафе, магазины, кафетерии, в том числе в нашем магазине-кафетерии. Это наш мини-хлебозавод.
Оборудование современное, как и на всех базовых предприятиях отечественной пищевой промышленности. А потому, попадая на работу, выпускники колледжа с легкостью ориентируются и приспосабливаются к новым условиям.
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