Был создан накануне Великой Победы – Государственному колледжу хлебопечения исполнится 80 лет

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Столичный колледж хлебопечения – кузница квалифицированных рабочих для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Гордость этого колледжа – собственный мини-хлебозавод. Здесь учащиеся практически с первых дней пробуют выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия. Как и во многих учебных заведениях страны, на вооружение взят принцип «от теории – к практике», ведь на такую систему ориентирует и глава государства.