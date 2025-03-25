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Города и посёлки Минской области украсят новые виды растений

25 марта 2025 13:55
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Города и поселки Минской области украсят новые виды растений. В списке: азалия, ива цельнолистная, ракитник, а также брахикома и подсолнух, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Города и посёлки Минской области украсят новые виды растений-2

В Пуховичском районе на озеленение выделено более 700 тысяч рублей. Средства пойдут на рассаду: создавать красоту будут как в райцентре, так и в малых населенных пунктах. Всего планируется высадить более 4 тысяч кустарников, деревьев и 150 тысяч цветов. Уже в ближайшее время клумбы и кашпо украсят розы, бархатцы и петунии.

Города и посёлки Минской области украсят новые виды растений-4

Алексей Падаляк, первый заместитель директора – главный инженер УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:
В городе планируется на этот год перекладка таких улиц, как Стадионная, Калинина, Армейская в Новой Заре, а также благоустройство дворовых территорий с текущим ремонтом асфальтового покрытия и с обустройством пешеходных дорожек. 

По сельским населенным пунктам, планируем выполнить текущий ремонт асфальтового покрытия в агрогородке Дукора. Там планируются четыре улицы. Также придомовые территории в агрогородке Марьино, две улицы в агрогородке Блонь. 

Города и посёлки Минской области украсят новые виды растений-6

Все озеленители Минской области уже включились в работу. Улицы центрального региона украсят свыше 3,5 миллиона благоухающих и ярких растений.

# Год благоустройства

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