Города и посёлки Минской области украсят новые виды растений

Города и поселки Минской области украсят новые виды растений. В списке: азалия, ива цельнолистная, ракитник, а также брахикома и подсолнух, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе на озеленение выделено более 700 тысяч рублей. Средства пойдут на рассаду: создавать красоту будут как в райцентре, так и в малых населенных пунктах. Всего планируется высадить более 4 тысяч кустарников, деревьев и 150 тысяч цветов. Уже в ближайшее время клумбы и кашпо украсят розы, бархатцы и петунии.

Алексей Падаляк, первый заместитель директора – главный инженер УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

В городе планируется на этот год перекладка таких улиц, как Стадионная, Калинина, Армейская в Новой Заре, а также благоустройство дворовых территорий с текущим ремонтом асфальтового покрытия и с обустройством пешеходных дорожек.

По сельским населенным пунктам, планируем выполнить текущий ремонт асфальтового покрытия в агрогородке Дукора. Там планируются четыре улицы. Также придомовые территории в агрогородке Марьино, две улицы в агрогородке Блонь.