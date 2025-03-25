Мы приехали из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть! Как приветствовали Президента по пути следования кортежа

Свидетелями этого события государственной важности стали сотни белорусов. На протяжении всего пути следования: от Национальной библиотеки до Дворца Независимости главу государства приветствовали люди разных возрастов. В этот особенный момент народ рядом со своим Президентом. Развивающиеся флаги, подбадривающие возгласы, аплодисменты – свидетельства искренней поддержки и глубокого уважения к лидеру, которого белорусский народ выбрал самостоятельно и в очередной раз доверил самое ценное, что имеет, – нашу Родину.

Сегодня большой праздник. Наш Президент вступает в должность. Мы голосовали сердцем, Беларусь голосовала душой. И мы всеми силами своими поддерживаем нашего Президента.

На сегодняшний день могу однозначно констатировать, что та стабильность, и спокойствие, и уверенность, которые есть у наших граждан, – это благодаря тому, что мы сегодня имеем.

Мы приехали из Санкт-Петербурга, из России. Вчера узнали по радио, по вашему местному, о том, что такое у вас сегодня серьезное событие, поэтому решили посетить, посмотреть, очень интересно.

Эмоции зашкаливают, потому что очень любим свою страну и действительно выпала такая честь присутствовать и встретить Президента Республики Беларусь.

Очень рада, такой сегодня хороший день, сегодня с ребенком, пришла специально, чтобы ему показать такое торжественное событие для всей нашей страны.

Слова поддержки и поздравлений в адрес главы государства направляли белорусы и в комментариях под трансляцией инаугурации. От всего сердца люди приветствовали новый срок президентства Александра Лукашенко, благодарили белорусского лидера, делились эмоциями, которые сегодня просто переполняют. К слову, свои поздравления направляли и граждане дружественных Беларуси стран. Каждый элемент торжественной церемонии в режиме реального времени могла наблюдать вся страна. Национальные телеканалы показывали трансляцию в прямом эфире, а чтобы создать эффект присутствия, для съемок задействовали беспрецедентное число профессиональной аппаратуры. Девять передвижных телевизионных станций, квадрокоптеры и GoPro – всего задействовали более 70 камер. Все, чтобы зритель увидел инаугурацию в мельчайших подробностях.

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