Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Музее природы и экологии открылась выставка 80 уникальных декоративных птиц. На ней можно увидеть самых экзотических пернатых. Всего более 30 видов из разных стран – представители Африки, Австралии, Азии, Северной Америки и, конечно, Беларуси. Среди них – щеглы, чижики, снегири, чечетки и канареечные вьюрки.

Иван Тузик, председатель белорусского клуба любителей декоративных и певчих птиц:

Это обычные снегири. Все знают, что снегирь с красной грудкой. Их, конечно, тяжело увидеть сейчас в дикой природе, потому что их становится все меньше и меньше. Самочка – более невзрачная. Эти птички уже недикие. Они выращены в домашних условиях нашими заводчиками-любителями. Следующий представитель белорусских птиц – это чечетка. Их достаточно много в наших парках, в наших лесах. Очень красивая песенка. Птица тоже простая в содержании, поэтому, кто любит диких птиц, можно смело начинать заводить.