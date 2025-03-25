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Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц

25 марта 2025 13:55
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц -2

В Музее природы и экологии открылась выставка 80 уникальных декоративных птиц. На ней можно увидеть самых экзотических пернатых. Всего более 30 видов из разных стран – представители Африки, Австралии, Азии, Северной Америки и, конечно, Беларуси. Среди них – щеглы, чижики, снегири, чечетки и канареечные вьюрки.

Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц -4

Иван Тузик, председатель белорусского клуба любителей декоративных и певчих птиц:
Это обычные снегири. Все знают, что снегирь с красной грудкой. Их, конечно, тяжело увидеть сейчас в дикой природе, потому что их становится все меньше и меньше. Самочка – более невзрачная. Эти птички уже недикие. Они выращены в домашних условиях нашими заводчиками-любителями. Следующий представитель белорусских птиц – это чечетка. Их достаточно много в наших парках, в наших лесах. Очень красивая песенка. Птица тоже простая в содержании, поэтому, кто любит диких птиц, можно смело начинать заводить.

Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц -6

Большой популярностью у коллекционеров пользуются канарейки. Они дружелюбны, красивы и неприхотливы в уходе. Поддаются приручению, поэтому часто становятся настоящими друзьями для человека. Да и некоторые виды этих пернатых умеют очень красиво петь. Например, красные канарейки.

Подробности в видео.

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