Александр Лукашенко официально вступил в должность Президента – вот как проходила церемония

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации Беларуси. Дата 25 марта 2025 года уже вписана в современную летопись Беларуси. Сегодня вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: торжественную церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свидетелями исторического события стали и наши корреспонденты. На связи со студией политический обозреватель СТВ Полина Королева.

Полина Королева, политический обозреватель:

Буквально недавно завершилась церемония инаугурации. Как вы могли наблюдать в прямом эфире, прошла она по протоколу – в три части. Следование кортежа, принесение присяги Президентом и военная часть с торжественным маршем.

Полина Королева:

Я напомню об основных тезисах, которые озвучил Президент, выступая перед теми, кто собрался во Дворце Независимости. Конечно, речь эту слышали и те, кто смотрел прямую трансляцию. Говорили о том, какой путь Беларусь уже прошла, о том, что мы имеем сегодня и, естественно, заглядывали в будущее. Ставили задачи, которые будут утверждены, подкорректированы уже вместе со Всебелорусским народным собранием. Тем не менее я предлагаю узнать, что же хотят и чего ожидают в грядущей пятилетке белорусы. Мы успели с ними пообщаться.

Для меня это очень важный момент. Я хочу увидеть непосредственно Александра Григорьевича и для себя оставить этот след в памяти у себя. Это наша история, это наша страна. В первую очередь это гражданское, военно-патриотическое воспитание наших детей. Надеюсь, что будет все хорошо и все получится. Не только у нас, но и у всей страны.

Очень много красивых, достойных граждан нашей страны собрались поприветствовать своего Президента. Поэтому с удовольствием проводим время.

Хочу, чтобы развивалась наша промышленность. Предприятие за 5 лет последних выросло очень сильно. И в объемах, и в благосостоянии наших сотрудников стало намного лучше.

Что касается выступления главы государства, прозвучали благодарности и поздравления белорусам, ведь наша победа на выборах – общая. «К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей.

Продолжая разговор про достижения, хочется напомнить, что еще совсем недавно белорусы как будто не умели гордиться собой, своими начинаниями, своими же успехами. Но так ли это сегодня? Вряд ли. Потому что мы перестали стесняться, мы узнали о себе намного больше и начали заявлять о том, что мы можем и что мы сделаем в будущем.