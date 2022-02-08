Как действует любовный приворот и кто может его сделать?
Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как можно с помощью магии влюбить в себя человека в современном мире?
Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:
Влюбить невозможно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть это как в тех же самых диснеевских мультфильмах: проси, что хочешь, кроме этого?
Татьяна Дунаева:
Поймите, это такое насилие. Вообще никому не рекомендую заниматься приворотом. Это можно сделать на самом деле. Опять-таки не каждого можно приворожить. Более слабое сознание, неосознанное, можно сделать. Но это всегда расчет и очень жесткий идет на родовые системы.
Алена Родовская:
А что потом происходит, если кто-то по глупости это сделал?
Анжелика Шестовец, астролог, представитель авестийской школы астрологии, ученица П. Глобы:
Можно я скажу, что происходит? Вот когда колдун воздействует на человека, он проникает в его жизненное пространство, его время. Он искажает его пространство и время при помощи определенного инструментария, собственных способностей парапсихических. И человек словно попадает в королевство кривых зеркал.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кто-то может взять мою фотографию, пойти ее закопать на кладбище – не знаю, что там обычно делают – все, моя жизнь изменится и мне станет плохо? Или все-таки нужно обладать какими-то специальными способностями и если я в это не верю, в свою жизнь не пущу, то значит ко мне это не приклеится?
Анжелика Шестовец:
Конечно, и то, и другое.
Екатерина Забенько:
Как себя защитить людям?
Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:
Я скажу так: во-первых, все зависит от вашего энергетического поля, в каком состоянии оно находится.
Екатерина Забенько:
А как его поддерживать в тонусе? Какие витамины принимать?
Татьяна Савчик:
Мне кажется, мы все в какие-то периоды своей жизни можем быть и уставшими, и уязвимыми, и больными.
Екатерина Забенько:
С пробоинами.
Анжелика Шестовец:
Хорошие слова, хорошие мысли и хорошие дела. Благие мысли, благие слова и благие дела – это и есть наивысшая магия.
Екатерина Забенько:
Говорят же, что даже вода меняет химическую формулу, если говорить в нее добрые слова, бранные слова.
Татьяна Дунаева:
Это вы можете делать абсолютно сами, вам для этого не нужен специалист. Энергию, силу, которую вы туда вложите. Вода – это информационная структура. Это даже ученые показали. Правда, что даже от разной музыки меняется кристаллизация воды. Поэтому, если вы будете каждое утро говорить: «Моя замечательная водичка, дай мне хорошее настроение, сделай мой день».
Людмила Бандовская:
К сожалению, если бы каждый человек, который обращается к магам за той либо иной просьбой приворота, отворота, присушки, отсушки, понимал, что на самом деле это очень серьезная, дорогостоящая работа и единицы, кто действительно может это осуществить. Потому что придя к любому человеку, вот вы ко мне обратились, хотите приворожить мужчину. Я наговорю вам, вы это в себя впитаете, составите у себя в голове мыслеформы и потом сами начнете видеть от этого мужчины воздействие.
Екатерина Забенько:
То есть способы, привороты есть разные, в том числе наверняка связанные с психологией? Просто дать себе установку какую-то?
Людмила Бандовская:
Да, психологические, психические. Но на самом деле маг, который действительно может создать вот это воздействие своей силой.
Татьяна Дунаева:
Маги не воздействуют. Это колдуны.
Анжелика Шестовец:
Воздействие – это не магия, это колдовство.
Татьяна Дунаева:
Не магия, маг не занимается обслуживанием населения.
Анжелика Шестовец:
Магия – это очищение, освобождение. Магия заложена в религиозные культы. Молитва – очищающее воздействие. Таинства всевозможные, таинство крещения, исповеди. Вербальная магия – это тоже очищение. Крещение, погружение в холодную воду – очищение. Поэтому магия – это освобождение, но не воздействие. Любое воздействие определяется совершенно другими понятиями.
Алена Родовская:
Что вы думаете, кто такой маг?
Елена Морозова, волшебница:
Я все это понимаю. У нас есть очень хороший славянский язык, который нам это расшифровывает. Если вы заглянете туда, то само слово маг из чего состоит, из каких букв? «М» – это всегда вибрация, «а» – это начало, «г» – это преломление, которое пришло сверху, преображение. Колдовство – коло – движение колеса.
Анжелика Шестовец:
То есть зацикленность воздействия.
Елена Морозова:
Тот же самый астрологический наш круг. Это круг, коло нашей жизни. Если в него вмешаться и подвинуть немножечко не туда – тут начинается смещение. Но, по сути, у нас есть дорога, на которой есть три выбора – плюс, ноль, минус. Ни больше, ни меньше. Событийность приходит, и в каждой событийности мы делаем выбор. Но мы проходим свой жизненный путь именно с точки зрения своего выбора.
Он сидит, коготками стучит. Можно ли наколдовать себе богатство – подробнее здесь.