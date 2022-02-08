Как действует любовный приворот и кто может его сделать?

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как можно с помощью магии влюбить в себя человека в современном мире?

Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:

Влюбить невозможно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть это как в тех же самых диснеевских мультфильмах: проси, что хочешь, кроме этого? Татьяна Дунаева:

Поймите, это такое насилие. Вообще никому не рекомендую заниматься приворотом. Это можно сделать на самом деле. Опять-таки не каждого можно приворожить. Более слабое сознание, неосознанное, можно сделать. Но это всегда расчет и очень жесткий идет на родовые системы. Алена Родовская:

А что потом происходит, если кто-то по глупости это сделал?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель авестийской школы астрологии, ученица П. Глобы:

Можно я скажу, что происходит? Вот когда колдун воздействует на человека, он проникает в его жизненное пространство, его время. Он искажает его пространство и время при помощи определенного инструментария, собственных способностей парапсихических. И человек словно попадает в королевство кривых зеркал. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кто-то может взять мою фотографию, пойти ее закопать на кладбище – не знаю, что там обычно делают – все, моя жизнь изменится и мне станет плохо? Или все-таки нужно обладать какими-то специальными способностями и если я в это не верю, в свою жизнь не пущу, то значит ко мне это не приклеится? Анжелика Шестовец:

Конечно, и то, и другое. Екатерина Забенько:

Как себя защитить людям?

Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:

Я скажу так: во-первых, все зависит от вашего энергетического поля, в каком состоянии оно находится. Екатерина Забенько:

А как его поддерживать в тонусе? Какие витамины принимать? Татьяна Савчик:

Мне кажется, мы все в какие-то периоды своей жизни можем быть и уставшими, и уязвимыми, и больными. Екатерина Забенько:

С пробоинами.

Анжелика Шестовец:

Хорошие слова, хорошие мысли и хорошие дела. Благие мысли, благие слова и благие дела – это и есть наивысшая магия. Екатерина Забенько:

Говорят же, что даже вода меняет химическую формулу, если говорить в нее добрые слова, бранные слова. Татьяна Дунаева:

Это вы можете делать абсолютно сами, вам для этого не нужен специалист. Энергию, силу, которую вы туда вложите. Вода – это информационная структура. Это даже ученые показали. Правда, что даже от разной музыки меняется кристаллизация воды. Поэтому, если вы будете каждое утро говорить: «Моя замечательная водичка, дай мне хорошее настроение, сделай мой день».

Людмила Бандовская:

К сожалению, если бы каждый человек, который обращается к магам за той либо иной просьбой приворота, отворота, присушки, отсушки, понимал, что на самом деле это очень серьезная, дорогостоящая работа и единицы, кто действительно может это осуществить. Потому что придя к любому человеку, вот вы ко мне обратились, хотите приворожить мужчину. Я наговорю вам, вы это в себя впитаете, составите у себя в голове мыслеформы и потом сами начнете видеть от этого мужчины воздействие. Екатерина Забенько:

То есть способы, привороты есть разные, в том числе наверняка связанные с психологией? Просто дать себе установку какую-то? Людмила Бандовская:

Да, психологические, психические. Но на самом деле маг, который действительно может создать вот это воздействие своей силой.

Татьяна Дунаева:

Маги не воздействуют. Это колдуны. Анжелика Шестовец:

Воздействие – это не магия, это колдовство. Татьяна Дунаева:

Не магия, маг не занимается обслуживанием населения. Анжелика Шестовец:

Магия – это очищение, освобождение. Магия заложена в религиозные культы. Молитва – очищающее воздействие. Таинства всевозможные, таинство крещения, исповеди. Вербальная магия – это тоже очищение. Крещение, погружение в холодную воду – очищение. Поэтому магия – это освобождение, но не воздействие. Любое воздействие определяется совершенно другими понятиями. Алена Родовская:

Что вы думаете, кто такой маг?