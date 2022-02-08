Инцидент на границе. Латвийский самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию

Новости Беларуси. Очередной инцидент на границе. На этот раз наши внешние рубежи нарушил латвийский самолет Ан-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня утром, 8 февраля, белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Утром 8 февраля произошел очередной инцидент на границе. Белорусский пограничный наряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину до 300 метров, пилот самолета развернулся над пунктом пропуска Урбаны и вернулся на латвийскую территорию.