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Инцидент на границе. Латвийский самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию

08 февраля 2022 13:55
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Новости Беларуси. Очередной инцидент на границе. На этот раз наши внешние рубежи нарушил латвийский самолет Ан-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инцидент на границе. Латвийский самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию-1

Сегодня утром, 8 февраля, белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии.  

Инцидент на границе. Латвийский самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
Утром 8 февраля произошел очередной инцидент на границе. Белорусский пограничный наряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину до 300 метров, пилот самолета развернулся над пунктом пропуска Урбаны и вернулся на латвийскую территорию.  

Инцидент на границе. Латвийский самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию-7

Это не первый случай нарушения воздушного пространства нашей страны. 4 декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска Новая Рудня, а 24 января 2022 года зафиксирован факт нарушения границы в районе деревни Хмелище Малоритского района украинским беспилотным летательным аппаратом.

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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