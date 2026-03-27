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Новости по тегу #Татьяна Дунаева

Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик
27 марта 2026 16:08

Как очистить дом от негативной энергии – рассказала мастер эзотерических практик

Хотелось всегда играть живьём и делать рок-н-рольный дух! Александр Сухарев о белорусских рокерах 90-х
06 июня 2025 15:59

Хотелось всегда играть живьём и делать рок-н-рольный дух! Александр Сухарев о белорусских рокерах 90-х

Кто больше всего страдает при измене? Ответ вас удивит
04 апреля 2025 17:01

Кто больше всего страдает при измене? Ответ вас удивит

Он был даже на службе у Брежнева. Можно ли назвать чёрного кота символом невезения?
25 октября 2024 15:47

Он был даже на службе у Брежнева. Можно ли назвать чёрного кота символом невезения?

Постучать по дереву и плюнуть через левое плечо. Откуда появились эти суеверия?
25 октября 2024 15:45

Постучать по дереву и плюнуть через левое плечо. Откуда появились эти суеверия?

Зеркало способно забирать силы? Учёные Нью-Йоркского института сделали сенсационное заявление
04 октября 2024 15:48

Зеркало способно забирать силы? Учёные Нью-Йоркского института сделали сенсационное заявление

Как очистить дом от плохой энергии? Рассказала мастер эзотерических практик
26 июня 2024 18:50

Как очистить дом от плохой энергии? Рассказала мастер эзотерических практик

Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?
26 июня 2024 18:45

Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?

Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?
17 января 2024 20:41

Открывается сверхспособность. Как может измениться человек после клинической смерти?

Можно ли общаться с умершими родственниками? Спросили мастера эзотерических практик
17 января 2024 20:29

Можно ли общаться с умершими родственниками? Спросили мастера эзотерических практик

«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни?
17 января 2024 20:11

«Душа попадает в разные миры». Может ли человек помнить прошлые жизни?

«Изменений нам не избежать». Каким будет 2024-й – прогноз астролога
30 декабря 2023 09:23

«Изменений нам не избежать». Каким будет 2024-й – прогноз астролога