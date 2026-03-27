Новости по тегу #Татьяна Дунаева

Травы вешали в доме, клали в постель, добавляли в веники для бани. Окуривали дом, хлев, скот.
Музыка затрагивает низменные вибрации человека, которые подключают его к глубинным знаниям.
В фильме «Любовь и голуби» почему-то многие забывают о Раисе Захаровне, которой тоже причинили глубокую боль.
С древних времен черный кот был окружен мистическим ореолом. Годы идут, но черный кот и сегодня остается символом невезения.
Любое хорошее событие или похвалу люди боятся сглазить, поэтому обязательно постучат по дереву и плюнут через левое плечо, чтоб не упустить фортуну. Откуда пошли суеверия?
Если предположить, что зеркала способны хранить в себе информацию, значит, наши эмоции могут оставить в них следы. Многие эзотерики говорят, что зеркала напоминают губку, которая принимает в себя весь негатив.
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