Он сидит, коготками стучит. Можно ли наколдовать себе богатство?
Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Ответственность для человека, который приходит за пожеланием сделать кому-то плохо. Ему бумеранг возвращается?
Елена Морозова, волшебница:
Ко мне обращались такие со звонками и приходили. Расскажу просто очень интересную историю. Пришел ко мне мужчина, который захотел денег. Просто сидит, говорит: «Сделайте, что угодно. Я хочу денег».
Татьяна Савчик:
Откройте канал, как сейчас модно говорить?
Елена Морозова:
Да, откройте, помогите, намагичте. Говорю: «Я, во-первых, этим не занимаюсь». Мне как-то не очень хорошо стало, потому что рядом на стуле появилось облако такое и стало дьяволом. Этот дьявол сидит, я испугалась.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это еще нужно обладать какими внутренними способностями, чтобы этого не испугаться в реальной жизни. По телевизору увидишь, страшно станет.
Елена Морозова:
Честно говорю, что я испугалась. Потому что это было вот, как я вас вижу. Он говорит: «Я не к тебе, не бойся. Спроси его, что он готов отдать взамен». Он сидит – у меня такой стеклянный круглый стол – по нему коготками стучит. Я уже отодвинулась, говорю: «Слышите стук?» Он говорит: «Да». «Здесь сидит дьявол». Он говорит: «Кто сидит?» «Дьявол». Он спрашивает: «Чем вы готовы рассчитаться?»
Екатерина Забенько:
«Я здесь, я готов забрать его душу, если что. Я уже пришел».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
За все надо платить, я согласна.
Елена Морозова:
«Ты выйдешь и все получишь прямо здесь и сейчас». Он говорит: «Нет, я не хочу». Успокоился. Я говорю: «Тогда, может быть, давайте посмотрим другой вопрос?» И все, этот дьявол исчез. Для меня это был шок, честно говорю.
Алена Родовская:
Самые интересные истории, которые происходили в вашей жизни, не практике?
Елена Морозова:
Я срастила себе сломанную ногу за неделю.
Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:
Сама себя сделала и вытащила, и родила себе ребенка в определенный год, в определенный день.
Рунолог: «Даже не представляете, что должен совершить человек, чтобы навели порчу» – подробнее здесь.