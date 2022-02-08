Он сидит, коготками стучит. Можно ли наколдовать себе богатство?

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Ответственность для человека, который приходит за пожеланием сделать кому-то плохо. Ему бумеранг возвращается?

Елена Морозова, волшебница:

Ко мне обращались такие со звонками и приходили. Расскажу просто очень интересную историю. Пришел ко мне мужчина, который захотел денег. Просто сидит, говорит: «Сделайте, что угодно. Я хочу денег». Татьяна Савчик:

Откройте канал, как сейчас модно говорить? Елена Морозова:

Да, откройте, помогите, намагичте. Говорю: «Я, во-первых, этим не занимаюсь». Мне как-то не очень хорошо стало, потому что рядом на стуле появилось облако такое и стало дьяволом. Этот дьявол сидит, я испугалась. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это еще нужно обладать какими внутренними способностями, чтобы этого не испугаться в реальной жизни. По телевизору увидишь, страшно станет.

Елена Морозова:

Честно говорю, что я испугалась. Потому что это было вот, как я вас вижу. Он говорит: «Я не к тебе, не бойся. Спроси его, что он готов отдать взамен». Он сидит – у меня такой стеклянный круглый стол – по нему коготками стучит. Я уже отодвинулась, говорю: «Слышите стук?» Он говорит: «Да». «Здесь сидит дьявол». Он говорит: «Кто сидит?» «Дьявол». Он спрашивает: «Чем вы готовы рассчитаться?» Екатерина Забенько:

«Я здесь, я готов забрать его душу, если что. Я уже пришел». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

За все надо платить, я согласна. Елена Морозова:

«Ты выйдешь и все получишь прямо здесь и сейчас». Он говорит: «Нет, я не хочу». Успокоился. Я говорю: «Тогда, может быть, давайте посмотрим другой вопрос?» И все, этот дьявол исчез. Для меня это был шок, честно говорю. Алена Родовская:

Самые интересные истории, которые происходили в вашей жизни, не практике? Елена Морозова:

Я срастила себе сломанную ногу за неделю.