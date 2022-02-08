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«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?

08 февраля 2022 13:49
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Новости Беларуси. Больше внимания витаминам. В школах Минской области для учащихся разработали полезный рацион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зимой детям особенно не хватает витаминов и микроэлементов, поэтому блюда в школьной столовой разрабатываются с овощами, фруктами и витаминными добавками.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?-1

У нас день рабочий начинается в 6:30. У нас четыре повара, два кухонных и кладовщик. Нас семь человек на пищеблоке находится. Мы обслуживаем 657 детей.

«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?-4

Столовая для учеников школы № 2 – любимое место. Разнообразие меню. Разрабатывают его на две недели вперед, чтобы рацион детей был максимально полезным. И каждый раз для ребят на столах – комплексный обед из трех блюд.

«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?-7

Анастасия Кончиц, корреспондент:
При разработке блюд учитывают время года, возраст детей, время, которое они проводят в школе. Меню стараются менять каждую четверть. А чтобы узнать вкусовые предпочтения ребят, проводят опросы.

«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?-10

В школе питаются 85 % учеников. Столы накрывают каждые 40 минут. То есть девять раз в день. Полезные фрукты, овощи – зимой повара максимально используют и витамины, чтобы укрепить иммунитет.

«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?-13

Подробнее о том, чем кормят школьников, смотрите в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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