«Дают очень вкусную еду. Пюре с котлетой – это всё». Чем кормят детей в школьных столовых зимой?

Новости Беларуси. Больше внимания витаминам. В школах Минской области для учащихся разработали полезный рацион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зимой детям особенно не хватает витаминов и микроэлементов, поэтому блюда в школьной столовой разрабатываются с овощами, фруктами и витаминными добавками. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

У нас день рабочий начинается в 6:30. У нас четыре повара, два кухонных и кладовщик. Нас семь человек на пищеблоке находится. Мы обслуживаем 657 детей.

Столовая для учеников школы № 2 – любимое место. Разнообразие меню. Разрабатывают его на две недели вперед, чтобы рацион детей был максимально полезным. И каждый раз для ребят на столах – комплексный обед из трех блюд.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

При разработке блюд учитывают время года, возраст детей, время, которое они проводят в школе. Меню стараются менять каждую четверть. А чтобы узнать вкусовые предпочтения ребят, проводят опросы.

В школе питаются 85 % учеников. Столы накрывают каждые 40 минут. То есть девять раз в день. Полезные фрукты, овощи – зимой повара максимально используют и витамины, чтобы укрепить иммунитет.