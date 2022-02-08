Как жители Минской области готовятся к референдуму и кто будет входить в состав комиссий?

Новости Беларуси. Жители Минской области могут обращаться по вопросам, касающимся референдума, как в территориальные, так и в областную комиссии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их сформировано 24. В их состав вошли люди разных профессий и возрастов, представители трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий. Большинство имеют опыт работы в подобных комиссиях и пользуются уважением на рабочих местах.

Татьяна Дудук, начальник отдела организационно-кадровой работы Клецкого райисполкома:

В настоящее время создана и осуществляет свою деятельность Клецкая районная комиссия по референдуму. Также решением райисполкома образованы 23 участка для голосования. Большинство из них будут размещены в учреждениях образования, а также в учреждениях культуры. В городе шесть участков для голосования, в том числе один закрытый, который будет располагаться в учреждении здравоохранения.

Образованы 23 участковые комиссии по референдуму. Все комиссии обеспечены наглядным информационным, методическим материалом и будут работать в соответствии с календарным планом.