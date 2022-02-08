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Как жители Минской области готовятся к референдуму и кто будет входить в состав комиссий?

08 февраля 2022 13:54
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Новости Беларуси. Жители Минской области могут обращаться по вопросам, касающимся референдума, как в территориальные, так и в областную комиссии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их сформировано 24. В их состав вошли люди разных профессий и возрастов, представители трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий. Большинство имеют опыт работы в подобных комиссиях и пользуются уважением на рабочих местах.

Как жители Минской области готовятся к референдуму и кто будет входить в состав комиссий?-1

Татьяна Дудук, начальник отдела организационно-кадровой работы Клецкого райисполкома:
В настоящее время создана и осуществляет свою деятельность Клецкая районная комиссия по референдуму. Также решением райисполкома образованы 23 участка для голосования. Большинство из них будут размещены в учреждениях образования, а также в учреждениях культуры. В городе шесть участков для голосования, в том числе один закрытый, который будет располагаться в учреждении здравоохранения.

Образованы 23 участковые комиссии по референдуму. Все комиссии обеспечены наглядным информационным, методическим материалом и будут работать в соответствии с календарным планом.

Как жители Минской области готовятся к референдуму и кто будет входить в состав комиссий?-4

Досрочное голосование начнется 22 февраля. Основной день референдума назначен на 27 февраля.

За проведением референдума будут следить более 30 международных наблюдателей. Подробнее здесь.

# Референдум # общество # Татьяна Дудук # Фотофакт

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