Новости по тегу #Анжелика Шестовец

«Это год воскрешения каких-то забытых традиций, забытых ценностей, подвигов духовных».
Ученые предполагают, что анимистические представления, связанные с огнем, существовали еще до того, как человек стал Homo sapiens. И до сих пор существуют культы поклонения огню как божеству.
По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.
Если наш характер и даже судьба могут быть предопределены расположением звезд и планет на небе в момент нашего рождения, то и выбор вида спорта стоит рассмотреть через призму гороскопа.
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