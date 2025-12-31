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Новости по тегу #Анжелика Шестовец

Что принесёт год Огненной Лошади – узнали у астролога
31 декабря 2025 13:07

Что принесёт год Огненной Лошади – узнали у астролога

Что такое зороастризм и как эта религия связана с огнём? Ответила астролог
04 июля 2025 16:20

Что такое зороастризм и как эта религия связана с огнём? Ответила астролог

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться
27 июня 2025 16:19

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога
21 марта 2025 15:59

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун
09 февраля 2023 19:14

«Это не простая порча». Что такое родовое проклятье, рассказал белорусский колдун

Белая луна олицетворяет светлое начало. Что звёзды предсказывают белорусам в 2023 году?
23 декабря 2022 18:33

Белая луна олицетворяет светлое начало. Что звёзды предсказывают белорусам в 2023 году?

«Хочется всё и сразу». В каком наряде встречать Новый год, чтобы привлечь удачу?
23 декабря 2022 17:08

«Хочется всё и сразу». В каком наряде встречать Новый год, чтобы привлечь удачу?

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?
23 декабря 2022 15:00

«Надеть лисий воротник». Чем можно обидеть символ наступающего года?

«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Так ли это? Мнение астролога
23 декабря 2022 14:58

«Как Новый год встретишь, так его и проведёшь». Так ли это? Мнение астролога

«Тема шарлатанства очень актуальна». Как выбрать мастера эзотерических практик?
06 октября 2022 20:39

«Тема шарлатанства очень актуальна». Как выбрать мастера эзотерических практик?

Не подписывать важных документов и не совершать крупных покупок. Так ли опасен ретроградный Меркурий?
06 октября 2022 16:15

Не подписывать важных документов и не совершать крупных покупок. Так ли опасен ретроградный Меркурий?

Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик
06 октября 2022 15:06

Фамилия – это принадлежность к роду. Что такое рунический код, рассказала мастер эзотерических практик