«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия. Кирилл Казаков, СТВ:

«Если есть видеофакт, что сотрудник милиции ворует топливо с государственной машины, куда лучше обратиться?» Многие вещи пишут люди, вообще обиженные на власть и на жизнь. Но все же, если такая история случается, куда? Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го (подробности).

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси:

У нас построена система борьбы с коррупцией на всех уровнях, в отношении любого должностного лица. Если такой факт имеет место, можно обратиться и в органы прокуратуры, которые смогут организовать проведение проверочных мероприятий, вплоть до проведения оперативно-розыскных мероприятий. Безусловно, не самостоятельно, потому что у нас таких прав нет. Есть служба собственной безопасности в органах внутренних дел, которые тоже могут заняться этим вопросом. Есть и другие правоохранительные органы. Алена Сырова, СТВ:

Идите в любые правоохранительные органы и обращайтесь. Я так понимаю, логика вопроса такова: если сотрудник милиции, то в милицию заявлять бесполезно. Или нет?