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«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?

29 апреля 2024 17:17
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Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:
«Если есть видеофакт, что сотрудник милиции ворует топливо с государственной машины, куда лучше обратиться?» Многие вещи пишут люди, вообще обиженные на власть и на жизнь. Но все же, если такая история случается, куда?

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«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?-1

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси:
У нас построена система борьбы с коррупцией на всех уровнях, в отношении любого должностного лица. Если такой факт имеет место, можно обратиться и в органы прокуратуры, которые смогут организовать проведение проверочных мероприятий, вплоть до проведения оперативно-розыскных мероприятий. Безусловно, не самостоятельно, потому что у нас таких прав нет. Есть служба собственной безопасности в органах внутренних дел, которые тоже могут заняться этим вопросом. Есть и другие правоохранительные органы.

Алена Сырова, СТВ:
Идите в любые правоохранительные органы и обращайтесь. Я так понимаю, логика вопроса такова: если сотрудник милиции, то в милицию заявлять бесполезно. Или нет?

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?-4

Евгений Бутько, начальник управления по борьбе с экономическими преступления ГУВД Мингорисполкома:
Конечно, нет. Это не бесполезно. Правильно сказал мой коллега: в системе органов внутренних дел существует служба собственной безопасности, которая действительно такие факты, если они есть, тщательно разбирает и перепроверяет. Поэтому по всем случаям идентичным, похожим будет проведена полноценная проверка. Этого не надо бояться, надо обращаться.

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# Коррупция # общество # Игорь Грейбо # Евгений Бутько # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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