Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Евгений Бутько, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:
Самое громкое дело, за последний год если мы возьмем, – это задержание одного из руководителей столичного предприятия за получение взятки в сумме 200 тысяч рублей. Это строительная сфера, дорожная сфера. Очень сложная оперативная разработка.
К сожалению, руководители достаточно серьезного ранга, которые имеют в подчинении не одну сотню людей, которые смотрят на него как на пример, образец того, к чему надо стремиться в карьерном плане и так далее… Они позволяют себе не просто получать взятку, но и придумывать схему, как ее получить таким образом, чтобы остаться безнаказанным, вовлекая в это не одного посредника.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие сферы наиболее подвержены коррупции? Вы назвали строительство. Что еще?
Евгений Бутько:
Жилищно-коммунальное хозяйство. По сути, бюджетные сферы. Там, где деньги, там, к сожалению, появляется очередь из желающих их получить нечестным путем. Это как бизнесмены с одной стороны, так и чиновники, представители госструктур с другой.