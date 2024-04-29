Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Евгений Бутько, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:

Самое громкое дело, за последний год если мы возьмем, – это задержание одного из руководителей столичного предприятия за получение взятки в сумме 200 тысяч рублей. Это строительная сфера, дорожная сфера. Очень сложная оперативная разработка.

К сожалению, руководители достаточно серьезного ранга, которые имеют в подчинении не одну сотню людей, которые смотрят на него как на пример, образец того, к чему надо стремиться в карьерном плане и так далее… Они позволяют себе не просто получать взятку, но и придумывать схему, как ее получить таким образом, чтобы остаться безнаказанным, вовлекая в это не одного посредника.