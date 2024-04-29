В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси:

Безусловно, мы ведем статистику, проводим по этой статистике соответствующие анализы. Есть статистика и учтенных коррупционных преступлений – это преступления, которые уже прошли через суд, если по-простому говорить. Это статистика лиц, которые совершили коррупционные преступления. Есть статистика по сферам.

Если размышлять о количестве, то ежегодно в Беларуси учитывается, то есть через суды прошли уголовные дела, люди были осуждены – около 1 200 коррупционных преступлений. В 2023 году произошел рост таких преступлений на 16 %, их было зарегистрировано 1 253.