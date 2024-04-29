«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия. Алена Сырова, СТВ:

Когда речь идет о громких коррупционных случаях, довольно известных высоких чиновников, стоит ли об этом говорить?

Вадим Боровик, политолог:

Глава государства неоднократно заявлял, что вне зависимости от того, какие тяжелые погоны у кого-то на плечах, уже были факты по таким лицам, либо какая-то должность серьезная, кто-то в бизнесе сегодня работает плотно, если имеет место коррупционная составляющая, решение будет жестким. Сегодня перед нами стоит сложнейший вызов внешний, под угрозой целостность, безопасность и суверенитет Беларуси. Мы видели, что коррупция довела Януковича до революции, а в последующем привела страну к войне. В свое время одна из претензий к власти в Украине – ужасающие темпы роста коррупционных преступлений. И с ними никто не боролся. Доходило до того, что у меня знакомый строил завод в Украине, к нему на переговоры приехали в одной области в одной машине прокурор области и главный авторитет. И спросили, с кем будешь договариваться: с прокуратурой или с ворами? Это то, что было при Януковиче в Украине. Поэтому за него народ не стал. Это был государственный незаконный переворот. Но это приводит в последующем к самым кровавым последствиям.