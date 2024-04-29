Прямой эфир

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик

29 апреля 2024 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:
Когда речь идет о громких коррупционных случаях, довольно известных высоких чиновников, стоит ли об этом говорить?

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик-1

Вадим Боровик, политолог:
Глава государства неоднократно заявлял, что вне зависимости от того, какие тяжелые погоны у кого-то на плечах, уже были факты по таким лицам, либо какая-то должность серьезная, кто-то в бизнесе сегодня работает плотно, если имеет место коррупционная составляющая, решение будет жестким. Сегодня перед нами стоит сложнейший вызов внешний, под угрозой целостность, безопасность и суверенитет Беларуси. Мы видели, что коррупция довела Януковича до революции, а в последующем привела страну к войне. В свое время одна из претензий к власти в Украине – ужасающие темпы роста коррупционных преступлений. И с ними никто не боролся. Доходило до того, что у меня знакомый строил завод в Украине, к нему на переговоры приехали в одной области в одной машине прокурор области и главный авторитет. И спросили, с кем будешь договариваться: с прокуратурой или с ворами? Это то, что было при Януковиче в Украине. Поэтому за него народ не стал. Это был государственный незаконный переворот. Но это приводит в последующем к самым кровавым последствиям.

«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик-4

Поэтому мы должны сегодня понимать, госслужащие или лица, которые имеют определенный уровень дохода, что на нас очень большая ответственность за сохранение суверенитета страны, за судьбу нашего отечества. Если мы посмотрим по Беларуси, у нас все-таки скромнее гораздо госслужащие живут, самые высшие даже, посмотрите даже на правительственные поселки. Охране дома больше строят в определенных соседних странах. Охране! Это их обслуживать надо, если вы поселились, дом охраны – 500 метров, личный дом – 2 тысячи метров, дом прислуги – еще 500 метров. Это все надо обслуживать, имея даже зарплату немаленькую в определенных республиках – 5-7 тысяч долларов – а надо тратить в год несколько миллионов. Откуда эти деньги? Вот и вся математика. В Беларуси в этом плане более чистые руки у власти, но почему глава государства заявляет на самом высоком уровне о коррупции? Потому что на кону безопасность нашей страны.

Читайте также:

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«Сотрудник милиции ворует топливо с государственной машины». Куда обращаться?

# Коррупция # общество # Вадим Боровик # Алена Сырова

Другие новости рубрики

Все новости
Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик
29 апреля 2024 17:37

Разобщённость между консервативными силами не всегда является злом – политический аналитик

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?
29 апреля 2024 17:36

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?
29 апреля 2024 17:35

«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК
29 апреля 2024 17:33

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?
29 апреля 2024 17:17

«Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться?

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200
29 апреля 2024 17:15

В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях
29 апреля 2024 17:15

Белоруска продала квартиру и переехала в глубинку, чтобы разводить лошадей. Побывали у неё в гостях

Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента
29 апреля 2024 17:10

Погранзаставе «Дивин» присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина – указ Президента

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования
29 апреля 2024 17:03

В Минске стартовал первый белорусско-узбекский форум профессионального образования

Дзермант: для США Европа – это конкурент, которого хотят ослабить конфликтом в Украине
29 апреля 2024 17:00

Дзермант: для США Европа – это конкурент, которого хотят ослабить конфликтом в Украине

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска
29 апреля 2024 16:47

«Важно восприятие нашего молодого поколения». Итоги VII ВНС обсудили с педагогами Минска

Ипатов: депутатам важно донести до избирателей повестку ВНС и получить обратную связь
29 апреля 2024 16:38

Ипатов: депутатам важно донести до избирателей повестку ВНС и получить обратную связь