«На кону безопасность нашей страны». Почему надо говорить о коррупционерах у власти – Вадим Боровик
Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Когда речь идет о громких коррупционных случаях, довольно известных высоких чиновников, стоит ли об этом говорить?
Вадим Боровик, политолог:
Глава государства неоднократно заявлял, что вне зависимости от того, какие тяжелые погоны у кого-то на плечах, уже были факты по таким лицам, либо какая-то должность серьезная, кто-то в бизнесе сегодня работает плотно, если имеет место коррупционная составляющая, решение будет жестким. Сегодня перед нами стоит сложнейший вызов внешний, под угрозой целостность, безопасность и суверенитет Беларуси. Мы видели, что коррупция довела Януковича до революции, а в последующем привела страну к войне. В свое время одна из претензий к власти в Украине – ужасающие темпы роста коррупционных преступлений. И с ними никто не боролся. Доходило до того, что у меня знакомый строил завод в Украине, к нему на переговоры приехали в одной области в одной машине прокурор области и главный авторитет. И спросили, с кем будешь договариваться: с прокуратурой или с ворами? Это то, что было при Януковиче в Украине. Поэтому за него народ не стал. Это был государственный незаконный переворот. Но это приводит в последующем к самым кровавым последствиям.
Поэтому мы должны сегодня понимать, госслужащие или лица, которые имеют определенный уровень дохода, что на нас очень большая ответственность за сохранение суверенитета страны, за судьбу нашего отечества. Если мы посмотрим по Беларуси, у нас все-таки скромнее гораздо госслужащие живут, самые высшие даже, посмотрите даже на правительственные поселки. Охране дома больше строят в определенных соседних странах. Охране! Это их обслуживать надо, если вы поселились, дом охраны – 500 метров, личный дом – 2 тысячи метров, дом прислуги – еще 500 метров. Это все надо обслуживать, имея даже зарплату немаленькую в определенных республиках – 5-7 тысяч долларов – а надо тратить в год несколько миллионов. Откуда эти деньги? Вот и вся математика. В Беларуси в этом плане более чистые руки у власти, но почему глава государства заявляет на самом высоком уровне о коррупции? Потому что на кону безопасность нашей страны.
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