Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Евгений Бутько, начальник управления по борьбе с экономическими преступления ГУВД Мингорисполкома:

Хочу отметить, что за прошлый год моим подразделением было направлено соответствующих писем при минимальных рисках, которые, мы предполагали, есть на данном предприятии, более 50 информационных писем о том, что данный руководитель либо данный человек, должностное лицо может иметь определенные риски…

Алена Сырова, СТВ:

Высока вероятность того, что он может быть взяточником?

Евгений Бутько:

В том числе.