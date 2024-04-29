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Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?

29 апреля 2024 17:36
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Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?-1

Евгений Бутько, начальник управления по борьбе с экономическими преступления ГУВД Мингорисполкома:
Хочу отметить, что за прошлый год моим подразделением было направлено соответствующих писем при минимальных рисках, которые, мы предполагали, есть на данном предприятии, более 50 информационных писем о том, что данный руководитель либо данный человек, должностное лицо может иметь определенные риски…

Алена Сырова, СТВ:
Высока вероятность того, что он может быть взяточником?

Евгений Бутько:
В том числе.

Начальник УБЭП: за прошлый год отправлено 50 писем о взяточниках. Разглашать такие данные легально?-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
А разве это не презумпция невиновности? Разве можно отсылать письма с подозрением, что кто-то берет взятки?

Евгений Бутько:
Данные письма – это как следствие проведенной существенной, глобальной оперативной работы.

Георгий Гриц:
Результаты ОРД являются непубличными, их нельзя озвучивать.

Евгений Бутько:
Конечно. В том случае, если они не легализованы. Когда мы легализуем материалы ОРД на основании соответствующих норм и действуем исключительно в рамках данного закона, мы имеем право, в соответствии с определенными постановлениями Совмина, таким материалам давать огласку, чтобы руководитель соответствующего предприятия знал, видел и понимал, что происходит у него на предприятии.

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# Коррупция # общество # Евгений Бутько # Георгий Гриц # Алена Сырова

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