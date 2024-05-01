Как белорусы отмечают День труда – поговорили с минчанами на празднике

1 Мая все внимание приковано к человеку труда – простым белорусам, которые ежедневно, каждый на своем рабочем месте, строят процветающую, независимую и счастливую Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник – хорошая возможность сказать спасибо каждому – от доярки и механизатора до учителя и медика – за их неоценимый вклад в наше настоящее и светлое будущее для подрастающих поколений. Традиционно, в первый майский день по всей стране проходят масштабные мероприятия, где чествуют лучших из лучших. Эпицентром торжеств в Минске стал парк Победы. Здесь собрались представители разных поколений и профессий. Праздник посетила и Арина Верховская.

«Мир. Труд. Май» – лозунг с более чем вековой историей звучит и сегодня. Первомай для нас – добрая традиция, которая объединяет тысячи белорусов и подчеркивает трудолюбивый и созидательный характер нашего народа.

Это действительно интересное и захватывающее мероприятие, объединяющее большое количество людей. И мне, приезжему из России, приятно видеть, как белорусский народ относится к традициям своей страны. Мне приятно видеть, как профсоюзы объединяются, приходят на демонстрации. Это действительно очень увлекательно и интересно.

Прекрасный праздник, ходим каждый год. Очень весело всегда. Вот моя внучка, я ее приучаю, беру всегда с собой.

Праздник берет свое начало в XIX веке. Тогда трудящихся объединила борьба за свои права: выходили за сокращения рабочего дня, введение выходных и достойную заработную плату. Сегодня в большинстве стран мира эти требования соблюдены. В Минтруда и соцзащиты рассказали о планах по совершенствованию трудового законодательства.

Интересы работающих граждан в Беларуси под надежной защитой профсоюзов. 24 тысячи ячеек ФПБ объединяют почти четыре миллиона человек. Это гарант защиты их прав, безопасных условий труда и льгот. Но на достигнутом не останавливаемся: работа будет усилена, учтут и международный опыт – тем более, новый глава Федерации Юрий Сенько до назначения работал послом Беларуси в Китае. Он прошел большой трудовой путь: от помощника комбайнера до инспектора таможни, спустя время возглавил ведомство. По образованию – юрист и специалист в области международных отношений, награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степени. Опыт и знания намерен проявить на новом месте. «С этой традицией мы идем уже 120 лет». Белорусы массово отмечают Праздник труда

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы гордимся тем, что сегодня в нашей стране есть возможность так массово, дружно, организованно почествовать наших ветеранов, заслуженных работников, которые своим трудом достигли высоких результатов. Команда СТВ присоединилась к первомайскому празднику в парке Победы.

Белорусы – трудолюбивая нация. Умеем работать хорошо и с полной отдачей. Качественная продукция – бренд нашей страны. Чтобы держать высокую планку и сохранить сильную процветающую Беларусь, каждый на своем месте должен ответственно подходить к делу. На это не раз обращал внимание глава государства. 1 мая – возможность поблагодарить каждого человека за честный труд и тот вклад, который он вносит в развитие страны. Сегодня чествовали тех, кто из поколения в поколение остается верен одной профессии. Для семьи Петра Лосева Праздник труда стал по-настоящему семейным. Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси.

Интерактивные зоны, выставку техники, квесты, мастер-классы и подарки для гостей подготовили отраслевые профсоюзы. Не только дети, но и взрослые смогли найти для себя развлечение и узнать что-то новое.

Очень много всяких активных зон для детей. Участвовали и в головоломках каких-то, и получали призы, и диско-драйв тут отличный. Вообще замечательно!

Сын мечтает стать рабочим газовой службы. Вот мы выясняли, какое образование надо получить, как попасть на работу, что в машине есть. Тут можно внутри увидеть машину! Очень интересно, познавательно, много интерактива.