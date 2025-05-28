Новости по тегу #Арина Верховская

Александр Лукашенко предупредил о жестоком разговоре по поводу падежа скота. Важность темы неоспорима, ведь от сохранения поголовья крупного рогатого скота зависит качество и стабильность работы всей отрасли. Под пристальным вниманием прокуратуры находится агропромышленный комплекс Минской области.
В 2025 году Любишино принимает районные «Дожинки». Подготовка к празднику уже началась, специалисты приступили к обновлению фасадов зданий и дорог. Заменят покрытие на главных улицах.
Инспекция по налогам и сборам Беларуси по Минску регулярно выявляет новые схемы уклонения от уплаты налогов. Чаще всего индивидуальные предприниматели перестают отчитываться о своей профдеятельности, при этом продолжают оказывать услуги и получать доход.
На неделе в Беларуси чествовали многодетных мам. Красивые церемонии прошли по всей стране. Это традиция – вручать такие высокие награды в преддверии 8 Марта.
«На базе БГУ откроем новую специальность «Интеллектуальная электроника». Она направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники».
«Можно будет выбрать три университета, один из них будет приоритетным».
В Беларуси планируются нововведения. К примеру, стало известно, что абитуриенты могут дистанционно встать в очередь на подачу документов. А выпускникам, провалившим централизованный экзамен, разрешат его пересдать. Пообщалась с профильным министром.
Нежданно-негаданно в середине января к нам пришел настоящий апрель, который дал свои плоды. Это буквально. Так, по стране вовсю цветут подснежники и другие первоцветы, а в огородах и садах белорусы уже собирают первый урожай.
Гости внимательно изучали каждый уголок, чтобы снять уникальный контент. Видео и фотографии моментально заполнили социальные сети, собирая тысячи просмотров и комментариев.
Вероника Щур в лаборатории белковой инженерии работает уже 6 лет. Изучает и создает новые молекулы белков и ДНК. Это невидимые для глаза человека соединения, которые помогают людям бороться со сложными болезнями.
Каждый год на фабрике придумывают десятки новых игрушек. Начинали с маленьких партий. Сегодня же выпускают около 300 тысяч изделий в год. Ставку сделали не на западные тренды, а на советскую классику.
На смену импортным аналогам приходят отечественные разработки. Аккумуляторы, фары, силовая электроника, патрубки. Все эти автокомпоненты теперь выпускаем сами. Вот такой обратный эффект санкций.
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