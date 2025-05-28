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Новости по тегу #Арина Верховская

Прокуратура Минской области проводит рейды по выявлению падежа скота
28 мая 2025 17:33

Прокуратура Минской области проводит рейды по выявлению падежа скота

Агрогородок Любишино Червенского района готовится к районным «Дожинкам»
30 апреля 2025 14:19

Агрогородок Любишино Червенского района готовится к районным «Дожинкам»

Бизнес по «серым» схемам – как находят неплательщиков налогов и какие последствия?
04 апреля 2025 17:29

Бизнес по «серым» схемам – как находят неплательщиков налогов и какие последствия?

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?
09 марта 2025 17:44

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?

Иванец рассказал, какие новые специальности откроются в вузах Беларуси
16 февраля 2025 17:27

Иванец рассказал, какие новые специальности откроются в вузах Беларуси

В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования
16 февраля 2025 17:27

В Беларуси вводят электронную очередь для абитуриентов – подробности узнали у министра образования

Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом
16 февраля 2025 17:27

Какие изменения ждут систему образования Беларуси в 2025 году? Интервью с Андреем Иванцом

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?
02 февраля 2025 17:38

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости
22 января 2025 20:18

«Каждый белорус должен здесь побывать» – популярные блогеры посетили Дворец Независимости

Создаёт молекулы белков и ДНК – пообщались с лауреатом конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси»
04 января 2025 17:12

Создаёт молекулы белков и ДНК – пообщались с лауреатом конкурса «100 молодых талантов НАН Беларуси»

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек
02 января 2025 17:55

Ностальгия с современным дизайном – побывали на белорусской фабрике по производству ёлочных игрушек

Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!
15 декабря 2024 17:29

Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!