«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На что жалуются мужчины, приходя к вам?

Ольга Шевелева, психолог:

Они не жалуются, больше пытаются поговорить. Находят в лице меня человека женского рода, которого им не хватало в отношениях. Они хотят выговориться. Алеся Лакина:

Точно так же мужчины, кстати, любовниц заводят, я слышала такую теорию. Ольга Шевелева:

Также ходят на стриптиз многие мужчины. Они просто приходят и разговаривают с девочками. Мне рассказывали мои клиенты, что они приходят. Говорит: «Мы сидим и общаемся по два-три часа». Есть такая приват-встреча – он сидит с ней и разговаривает.