«Они не жалуются». Почему мужчины обращаются к психологу?
Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На что жалуются мужчины, приходя к вам?
Ольга Шевелева, психолог:
Они не жалуются, больше пытаются поговорить. Находят в лице меня человека женского рода, которого им не хватало в отношениях. Они хотят выговориться.
Алеся Лакина:
Точно так же мужчины, кстати, любовниц заводят, я слышала такую теорию.
Ольга Шевелева:
Также ходят на стриптиз многие мужчины. Они просто приходят и разговаривают с девочками. Мне рассказывали мои клиенты, что они приходят. Говорит: «Мы сидим и общаемся по два-три часа». Есть такая приват-встреча – он сидит с ней и разговаривает.
Денис Северов, магистр психологии:
Давайте признаемся и будем честны, мы, мужчины, часто ищем в женщинах принятие, благодарность за то, что такие мы, какие есть. Мы как будто бы ищем в каждой женщине – в нашей жене, для кого-то в любовнице, для кого-то в подруге, для кого-то в работнице или коллеге – частичку мамы, которая сможет увидеть нас такими, какие мы есть, принять и сказать: «Ты молодец, с тобой все хорошо» – восхититься или похвалить тебя.
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